MotoGP, ora Marquez vuota il sacco: ecco il motivo del divorzio

La MotoGP ha accolto la notizia della separazione tra i fratelli Alex e Marc Marquez si sono separati da Emilio Alzamora. Ecco i motivi.

La stagione di MotoGP targata 2022 si sta avviando verso la conclusione, ma la battaglia per il titolo mondiale tra Fabio Quartararo e Pecco Bagnaia è accesissima. Tuttavia, c’è da dire che il week-end di Aragon sarà seguitissimo soprattutto per un altro motivo, vale a dire il ritorno in pista di Marc Marquez dopo ben tre mesi e mezzo di stop.

L’otto volte campione del mondo infatti, aveva chiuso la propria stagione anticipatamente per via di un’ulteriore operazione al braccio destro, annunciata in una conferenza stampa straordinaria effettuata dopo le qualifiche del Gran Premio d’Italia al Mugello. La MotoGP non ha di certo visto di buon occhio questa decisione, dal momento che la top class è in un momento molto difficile.

Perdere anche Marquez dopo il ritiro di Valentino Rossi è un qualcosa di molto doloroso, soprattutto per quello che riguarda gli interessi del pubblico. Tuttavia, la stagione di Marc non era finita come poteva sembrare, dal momento che già da diverse settimane si parla di un suo papabile rientro in pista.

Il nativo di Cervera ha ricevuto poco tempo fa l’ok dei medici per tornare ad allenarsi in moto, e la scorsa settimana ha partecipato ai test di Misano con buoni riscontri. Poche ore fa è arrivata la decisione ufficiale, con la Honda che ha comunicato che Marquez sarà in sella alla RC213V in quel di Aragon, riprendendosi il posto che aveva lasciato a Stefan Bradl, mai convincente a dire la verità.

Si tratterà di un fine settimana molto intenso per l’otto volte iridato, che dovrà valutare il dolore al braccio, che non si è presentato durante i test ma che sulla distanza potrebbe dare qualche grattacapo. Sarà anche la prima gara per Marc dopo la separazione dal manager Emilio Alzamora, colui che lo ha sempre seguito nel corso della sua carriera, ed oggi capiremo i motivi della rottura dei rapporti.

MotoGP, ecco i motivi della separazione da Alzamora

La MotoGP sbarca ad Aragon, con Marc ed Alex Marquez che non sono più legati da alcun rapporto con Emilio Alzamora, il loro storico manager. In un’intervista riportata da “Motorsport-Total.com“, i due fratelli hanno parlato, in occasione dell’appuntamento di Misano, delle motivazioni che hanno portato alla rottura.

Ecco le parole di Marc: “Sono molto grato per ciò che ha fatto durante la mia carriera, non potrò mai ringraziarlo abbastanza credo. Abbiamo vissuto tanti bei momenti insieme, anche se a volte abbiamo anche dovuto imparare dagli altri. Siamo stati molto felici, ci sono state tante gioie in questi anni. Il rapporto è stato molto lungo, 18 anni sono tanti, ma ora è tempo di un cambiamento, di un nuovo capitolo. Credo sia il normale corso della vita“.

Marc ha aggiunto: “A 30 anni non hai più la stessa mentalità che hai a 18, non potrebbe essere altrimenti. Nella vita si cambia con il tempo. Tutto sta cambiando e sei obbligato ad adattarti, altrimenti non puoi andare avanti. Il motivo per cui abbiamo deciso di dirci addio con Alzamora? Negli ultimi due o tre anni ci sono stati dei problemi, quindi abbiamo deciso di comune accordo di separarci, anche se ovviamente è stato un grande dispiacere per tutti, ma dobbiamo comunque andare avanti, amiamo la MotoGP e le corse in generale, non le abbandoniamo di certo, è soltanto un cambiamento“.

Alex Marquez ha detto: “Abbiamo avuto un rapporto davvero lunghissimo con Emilio, e con il tempo si erano creati dei segnali di usura, ma penso sia normale. Anche io penso che già da due o tre anni le cose non andavano più bene come in passato, anche lui la pensava così. Non ci sono stati problemi quando ne abbiamo parlato, è stato quasi tutto naturale, era la decisione giusta da prendere“.