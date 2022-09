MotoGP, GP di Aragon: Orari TV e streaming su SKY e TV8

La MotoGP torna in Spagna domenica prossima per il Gran Premio di Aragon. Qui troverete gli orari e le info utili per il weekend.

Il quindicesimo round del campionato di MotoGP si prevede scoppiettante con la sfida al vertice tra Pecco Bagnaia e Fabio Quartararo. Il pilota italiano della Ducati ha rimontato di gran carriera, vincendo le ultime quattro gare di fila. Dopo aver trionfato in Olanda, Inghilterra, Austria e Italia il torinese vorrebbe continuare la sua striscia di risultati positivi sul tracciato di Aragon.

Sognare è lecito, anche perché Pecco ha trionfato in ben dieci occasioni nelle ultime venti corse di MotoGP. Dopo il gran finale della scorsa annata, Bagnaia si sta ripetendo, ma stavolta l’occasione di laurearsi campione è ghiotta. In caso di quinta vittoria di fila, il #63 iscriverebbe il suo nome nella storia della casa di Borgo Panigale. Fabio Quartararo è in caduta libera. Se ad inizio anno il francese era in grado di alternare podi e vittorie a passaggi a vuoto, nelle ultime gare il suo andamento è stato molto deludente. Dopo l’errore di Spa, il nativo di Nizza non ha più trovato la continuità. L’ottavo posto di Silverstone, unito al secondo e al quinto delle successive due gare hanno riportato Bagnaia a soli 30 punti in classifica. Ducati, Bagnaia non teme nemmeno Marquez: il dato lo certifica.

Un tracollo per il campione del mondo della Yamaha, basti pensare che cinque gare fa il vantaggio su Bagnaia in graduatoria era di 91 punti. Per questo motivo la sfida sul tracciato spagnolo assume una importanza capitale per l’assegnazione della corona 2022. Aleix Espargarò, idolo di casa, non è ancora fuori dai giochi. L’Aprilia ha iniziato a palesare dei limiti rispetto alla prima parte di stagione, ma il catalano è a soli 33 punti dal leader e a 3 punti dall’alfiere della Ducati. Le caratteristiche della pista iberica dovrebbero sposarsi bene con le RS-GP. In tal senso occhi puntati anche su Maverick Vinales. Tuttavia, la frattura al piede avvenuta nelle ultime libere di Silverstone è stata una botta pesante alle ambizioni iridate di Aleix. Ovviamente il grande favorito è Pecco Bagnaia. Il pilota della Ducati ha già vinto nella passata stagione sul tracciato spagnolo.

MotoGP, ecco gli orari e le informazioni sul GP di Aragon

La Yamaha ha deciso di prendere nuovi tecnici motoristi per migliorare la M1 nel 2023, ma confermarsi campione per Quartararo sta diventando una missione sempre più difficile. Tantissima curiosità anche per rivedere in sella Marc Marquez. Dopo la due giorni di test a Misano, il pilota della Honda potrebbe tornare a correre dopo sei gare ai box. Il pilota ha dovuto effettuare, post GP del Mugello, l’ennesima operazione al braccio per sperare di risolvere i problemi all’omero destro. La riabilitazione è stata lunga, ma Marc ha dimostrato di poter già essere competitivo. La posizione della spalla è tornata ad essere normale, o meglio congrua al posizionamento sulla moto. La Honda ha un disperato bisogno di tornare a marcare qualche risultato importante, per schiodarsi dall’ultima posizione. MotoGP, ultima speranza per la Ducati? Ecco perché il 2023 sarà più duro.

Grande attesa anche per la coppia spagnola della Suzuki, Alex Rins e Joan Mir. I due hanno già trovato una sella nella prossima annata. La casa giapponese, al passo d’addio al termine del 2022, vorrà concludere con dei risultati degni di nota. Dopo la bella prestazione di Misano, Enea Bastiani, vorrà insidiare Jack Miller in quarta posizione. Il futuro pilota della Rossa di Borgo Panigale ha già vinto tre gare quest’anno e ci tiene a chiudere al meglio la parentesi con il team Gresini. In Moto2 Vietti tenterà di tornare in lizza per la corona, anche se Fernandez ed Ogura, sono distanti ben 40 punti. Ora di fatto sono i favoriti. In Moto3, invece, Dennis Foggia si trova a -35 e non può permettersi altri passi falsi. Di seguito tutte le info sul Gran Premio di Aragon.

Orari TV GP Aragon su SKY

Venerdì 16 settembre

Prove libere 1

Moto3 09:00

MotoGP 09:55

Moto2 10:55

Prove libere 2

Moto3 13:15

MotoGP 14:10

Moto2 15:10

Sabato 17 settembre

Prove libere 3

Moto3 09:00

MotoGP 09:55

Moto2 10:55

Qualifiche

Moto3 12:35

Moto2 15:10

MotoGP (FP4) 13:30

MotoGP 14:10

Domenica 18 settembre

Warm up

Moto3 09:00

Moto2 09:20

MotoGP 09:40

Gare

Moto3 11:00

Moto2 12:20

MotoGP 14:00

Orari TV GP Aragon TV8

Sabato 17 settembre

Moto3 Qualifiche (Q1-Q2) 12:35-13:15

MotoGP Prove Libere 4 13:30-14:00

MotoGP Qualifiche (Q1-Q2) 14:10-14:50

Moto2 Qualifiche (Q1-Q2) 15:10-15:50

Domenica 18 settembre

Moto3 In diretta 11:00

Moto2 In diretta 12:20

MotoGP In diretta 14:00