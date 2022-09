MotoGP Test Misano, day 1: Bagnaia nel dominio Ducati, bene Marquez

A Misano i piloti della MotoGP sono scesi in pista per la prima giornata di test, con Bagnaia davanti a Martin. Spinge forte anche Marquez.

Sul tracciato di Misano Adriatico è andato in scena il primo dei due giorni test che seguono il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Domenica abbiamo assistito ad una gara meravigliosa, con Pecco Bagnaia che ha centrato la sua decima vittoria in MotoGP, battendo per appena 34 millesimi Enea Bastianini, vale a dire il suo prossimo compagno di squadra nel team ufficiale della Ducati.

Il rider torinese, che con il trionfo di pochi giorni fa è salito al secondo posto nel mondiale ed ora è a -30 da Fabio Quartararo, ha concluso al top anche la prima giornata di test, girando in 1’31”292. Pecco ha marcato il miglior tempo nella mezz’ora conclusiva, quella in cui le Ducati hanno deciso di tirare fuori tutta la loro superiorità già ben espressa nelle ultime gare.

Alle spalle di Pecco si è portato Luca Marini, sulla Desmosedici del Mooney VR46 Racing Team, con un distacco 181 millesimi dal compagno di squadra che sembra, in questo momento, davvero ingiocabile. Il terzo tempo è di Jorge Martin con la Pramac, il quale è rimasto attardato di 262 millesimi da colui che sarebbe potuto diventare il suo compagno di squadra, ma il sogno è poi svanito vista la scelta della casa di Borgo Panigale di puntare su Bastianini.

La quarta posizione è appannaggio di Marco Bezzecchi, che punta ad un veloce riscatto dopo la caduta di domenica scorsa. Dietro di lui c’è Johann Zarco con l’altra Pramac, al completamento di una devastante cinquina della Ducati. La prima moto diversa dalle Desmosedici è la Yamaha di Fabio Quartararo, che ha concluso in anticipo la sua giornata e che ha chiuso in sesta piazza. Il campione del mondo della MotoGP paga un gap di quasi quattro decimi dal rivale, nella speranza che qualcosa possa cambiare per le prossime gare.

In un’intervista concessa a “SKY Sport24“, “El Diablo” si è detto stupefatto delle prestazioni di Marc Marquez, che proprio oggi è tornato in pista chiudendo in 1’32”395, a poco più di un secondo da Bagnaia nonostante gli oltre tre mesi di stop. C’è da dire che il campione del mondo si è detto soddisfatto del prototipo del motore 2023, dichiarandosi fiducioso dopo le prime sensazioni che gli ha regalato la nuova unità.

Tuttavia, la casa di Iwata dovrà inventarsi qualcosa per le prossime gare, visto che le Ducati sembrano sempre più lontane in termini di performance. Va detto che, calcolando per intero i tempi della giornata di oggi, il terzo tempo spetterebbe ad Aleix Espargaró con l’Aprilia, che era stato il migliore in mattinata in 1’31”531, davanti a Maverick Vinales.

MotoGP, positivo il rientro di Marc Marquez

Nella prima giornata di test della MotoGP a Misano, si è registrato il ritorno in pista di Marc Marquez in sella alla Honda. L’otto volte campione del mondo è arrivato a poco più di un secondo dal crono di Pecco Bagnaia, ma ha fatto capire che difficilmente potrà essere presente ad Aragon tra meno di dieci giorni per il prossimo appuntamento della stagione.

Marc ha infatti dichiarato che il braccio è abbastanza affaticato, anche se alla fine della giornata non ha avvertito il dolore classico che pativa dopo le gare. Ev identemente, l’intervento ha sortito gli effetti sperati, ma Marquez è stato realista, affermando che, almeno per ora, non riuscirebbe a completare i 20 giri di una corsa.

Ci sarà dunque da attendere qualche giorno per capire se il nativo di Cervera tornerà a prendere parte ad una gara di MotoGP già per il GP di Aragona, ma tra poche ore si andrà di nuovo in pista per la seconda ed ultima giornata di test. Le impressioni che ne deriveranno saranno fondamentali per la decisione finale che il pilota andrà a prendere.

Day 1 of the #MisanoTest in the books 🏁@PeccoBagnaia takes it all! The Italian tops the afternoon session and the combined classification ✅ #MotoGP | ⏱️ pic.twitter.com/NRgjCskb9T — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 6, 2022