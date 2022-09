Bagnaia, Ducati da sogno ma qualcosa non va: ecco il problema

Pecco Bagnaia ha ottenuto il secondo tempo nelle qualifiche di Misano, ma scatterà quinto per via della penalità. Ecco le sue prime parole.

Le qualifiche del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini hanno regalato la pole position a Jack Miller, che ha guidato la doppietta delle Ducati ufficiali, con la casa di Borgo Panigale che ha invece piazzato un poker considerando il terzo tempo di Enea Bastianini ed il quarto di Marco Bezzecchi, entrambi anche alle spalle di Pecco Bagnaia.

Tutto sommato, il rider torinese si può dire soddisfatto di quanto accaduto quest’oggi, visto che con le tre posizioni di penalità prenderà il via dal quinto posto, davanti a Fabio Quartararo che non è andato oltre l’ottava piazza. Ancora una volta, la Yamaha ha fatto una fatica estrema con queste condizioni di umido, e non gli ha dato affatto la possibilità di giocarsi le prime posizioni.

Miller ha girato in 1’31”899, e Bagnaia si è dovuto arrendere per appena 15 millesimi. Un gran peccato la pole sfumata per un gap così ridotto, ma conoscendo la forza di Jack in queste condizioni è davvero un gran bel risultato. La gara sarà molto interessante, nella consapevolezza che la Ducati ha quella superiorità per permettergli di risalire.

Bagnaia, ecco le sue parole dopo il secondo posto

Pecco Bagnaia si è preso i suoi bei rischi nel corso delle qualifiche di Misano, svolte in condizioni davvero difficili. La pioggia ha complicato la vita a tutti, e ciò che ha forse complicato la vita ai piloti è stato il fatto che nel Q2 le condizioni non sono mai state troppo chiare.

Infatti, dopo l’acquazzone iniziale, l’acqua è diminuita d’intensità, e l’asfalto ha risposto alla grande asciugandosi in fretta. Miller, come ben sappiamo, è un fenomeno in queste particolari condizioni, ma Bagnaia non è stato assolutamente da meno arrendendosi per appena 15 millesimi. Al termine della sessione, Pecco è stato intervistato da “SKY Sport MotoGP“, raccontando le sue sensazioni.

Ecco le sue parole: “Oggi è stata veramente dura, le condizioni non erano affatto chiare. Sono partito con le gomme da bagnato ma la pista si è pulita in un nulla, sapevo che all’ultimo giro dovevo dare tutto e mi sono detto o la va o la spacca. Mi sono augurato che la moto e le gomme tenessero sui cordoli, soprattutto al curvone veloce. Mi sono lanciato come se fosse tutto asciutto e la moto ha fatto qualche verso strano, ma sono contento. Siamo riusciti a fare la prima fila in modo da partire in seconda per domani. Daremo tutto come al solito“.

“Partire quinto non è come partire secondo, ma abbiamo fatto quello che potevamo. Non è così male scattare da questa posizione, perché sia Aleix che Fabio saranno dietro a noi e credo che questo sia molto importante per le nostre ambizioni in chiave gara. Se la qualifica di Fabio è una buona occasione per noi? Sicuramente è un vantaggio stargli davanti, ma le condizioni dovrebbero essere come oggi, se ci dovesse essere quella pioggerellina non sai mai quanto spingere, ci aspettiamo che sarà difficile“.

“Mi auguro che le condizioni non siano queste di oggi, anche se comunque abbiamo dimostrato di saper e di poter andare forte con queste condizioni. Sicuramente, mi aspetto una bella battaglia, ma è chiaro che tutto potrà succedere. Mi aspetto che i nostri avversari saranno comunque in lotta pur partendo da dietro, ci sarà da divertirsi“.

Pecco è da considerarsi un gran candidato alla vittoria, e l’avere i suoi grandi rivali alle sue spalle è un bel passo in avanti. Il fine settimana era partito di certo in maniera negativa, ma ora è tutto diverso. La gara può regalare molti colpi di scena, e sappiamo che la pioggia può sempre essere un fattore di rischio. Per i piloti non sarà facile.