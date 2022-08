Verstappen, papà Jos gela il circus: l’incredibile rivelazione sul figlio

Jos Verstappen, ex pilota di F1, si gode le imprese del figlio Max, che ha sorpreso tutti per quanto mostrato in Belgio. Ecco le sue parole.

La F1 si deve inchinare a quello che ormai è il suo nuovo padrone. Max Verstappen ha firmato l’ennesima impresa della sua ancor giovane carriera, vincendo il Gran Premio del Belgio dopo essere partito dalla quattordicesima posizione. Ancor più del risultato finale arrivato prendendo in considerazione la griglia di partenza, la cosa impressionante riguarda la tempistica della rimonta.

Dopo dodici giri infatti, Super Max aveva già superato Sergio Perez salendo al comando delle operazioni, posizione poi messa in ghiaccio cinque giri dopo con il sorpasso su Carlos Sainz, che era tornato in testa dopo aver anticipato la prima sosta. Insomma, si tratta di una superiorità così marcata da sembrare surreale, considerando il fatto che la Ferrari, sino all’Ungheria, era stata alla pari se non superiore rispetto alla Red Bull.

In Belgio invece, è cambiato tutto inesorabilmente, costringendo tutti gli avversari ad interrogarsi sul gap accusato dal dominatore di Spa-Francorchamps. Sotto la bandiera a scacchi, Verstappen ha chiuso il mondiale vincendo con 17 secondi di vantaggio su Perez e 26 su Sainz, vale a dire sui due piloti che scattavano dalla prima fila e che avevano condotto il primo spicchio di gara.

In F1, un qualcosa del genere si era visto davvero raramente, e sembra davvero incredibile pensando a come si era messa questa stagione per la Ferrari dopo le prime gare. La Red Bull, che dopo l’Australia pareva spacciata, si è poi compattata, ha rimontato ed è salita in testa ad entrambe le classifiche sin da Barcellona, momento dal quale ha poi solo allungato senza più voltarsi indietro.

Dal Canada in poi, Verstappen ha sempre vinto tranne che a Silverstone ed in Austria, ma c’è da dire che in Gran Bretagna l’olandese avrebbe dominato se non avesse subito un danno al fondo della vettura, per cui, solo al Red Bull Ring non è riuscito a mettere le mani sul successo per via di una monoposto inferiore.

F1, Jos Verstappen esaltato e stupito da suo figlio

La F1 è stregata da Max Verstappen, ma c’è da dire che anche in casa Red Bull non è mancata la “sorpresa” assistendo alla rimonta del campione del mondo. Subito dopo la gara, il team principal Christian Horner si è dichiarato molto sorpreso vedendo la velocità con cui il suo pupillo ha riguadagnato la prima posizione, ed anche papà Jos non ha nascosto lo stupore.

Intervistato da “ViaPlay“, l’ex F1 ha affermato: “Siamo rimasti davvero sorpresi dalla rapidità con cui Max ha superato gli avversari nella prima parte di gara. Lui è riuscito ad imprimere un ritmo impressionante, ma devo dire che già nelle prove avevamo visto quanto fosse veloce rispetto agli altri. Lui non vedeva l’ora di riuscire a fare un qualcosa del genere, e dopo l’Ungheria è riuscito addirittura a migliorarsi“.

Spiegarsi le magie di un fenomeno come Verstappen è stata una sorpresa anche per gli uomini della Red Bull, che hanno a che fare con un gioiello con pochi eguali nella storia. Va bene che la RB18 con il #1 stampato sulla livrea faceva un altro sport questa domenica, ma non riconoscere il valore di Super Max dopo due rimonte come quelle di Spa-Francorchamps e Budapest non sarebbe onesto.

Il valore dei piloti si vede anche e soprattutto nelle situazioni più difficili, ed ora arriverà anche il Gran Premio di casa per il campione del mondo. Per Zandvoort c’è il tutto esaurito da quasi un anno, e c’è stata una richiesta per circa un milione e mezzo di biglietti, numero che ovviamente non può essere soddisfatto. Siamo sicuri che lo spettacolo orange non farà altro che aumentare la cattiveria agonistica del campione del mondo, che regalerà altre imprese titaniche al suo pubblico.