Leclerc, parole agghiaccianti: ora la Ferrari trema per davvero

Charles Leclerc è apparso davvero distrutto dal dominio della Red Bull e di Max Verstappen in Belgio. Ecco il suo commento a fine gara.

Una giornata da incubo quella che ha vissuto la Ferrari in Belgio, con Carlos Sainz che ha salvato il salvabile chiudendo in terza posizione. Lo spagnolo, tenendo dietro George Russell nel finale, ha riscavalcato il pilota della Mercedes nel mondiale piloti, salendo in quarta piazza con un punto di vantaggio sul rivale. Solo sesto Charles Leclerc, che ha pagato un suo errore nel finale figlio della solita scelta immonda del suo muretto.

Il monegasco è stato nuovamente molto sfortunato, dal momento che è stato costretto ad una sosta nei primi giri per cambiare le gomme per via di una visiera a strappo di un altro pilota che si era incastrata nell’anteriore destra, facendo schizzare le temperature alle stelle.

Leclerc ha poi dovuto rimontare fino al quinto posto, soffrendo di un terribile degrado delle gomme che per tutta la giornata hanno attanagliato le due Ferrari. Il capolavoro della squadra è arrivato al penultimo giro, quando Charles è stato richiamato ai box per cercare il giro veloce nonostante un margine non sufficiente sull’Alpine di Fernando Alonso.

Lo spagnolo è infatti passato davanti al monegasco, che al giro successivo è però riuscito a ripassare. Purtroppo però, il fenomeno della Rossa ha commesso un errore in ingresso della pit-lane, superando il limite di velocità in corsia box e rimediando per ciò cinque secondi di penalità.

Il risultato è stato ovvio, con Alonso che si è potuto così riprendere la quinta piazza davanti al monegasco. Un vero e proprio incubo per il ferrarista, che ad inizio anno sembrava il grande favorito per il titolo mondiale, con la Scuderia modenese che è poi crollata lentamente, tra errori strategici, problemi tecnici ed ora anche una prestazione che non è più paragonabile al passato.

Leclerc, ecco tutto il suo rammarico a fine gara

La domenica di Spa-Francorchamps è stata una doccia fredda per la Ferrari, che in termini di classifica mondiale si ritrovava già in una situazione disperata dopo le vittorie di Max Verstappen in Ungheria ed in Francia. Charles Leclerc non ha potuto nulla, ed anche il nuovo ibrido ha deluso molto.

La Rossa è stata molto deludente in termini di passo gara, nonostante il caldo che di solito esalta questa vettura. Sui rettilinei si è confermato un delta di velocità impressionante con la RB18, ed ora saranno guai seri. Anche la parte ibrida verrà infatti congelata dal primo settembre, e questa situazione si rifletterà, ovviamente, sino alla fine del 2025, anno in cui cadrà il blocco agli sviluppi per poi passare alle nuove power unit.

Leclerc è stato intervistato ai microfoni di “SKY Sport F1” al termine della gara, non nascondendo l’enorme delusione: “Se credo che la gara di oggi sia stato un incubo? Il feeling sulle Medie non era male, ma la performance rispetto alla Red Bull è stato incredibile, loro hanno trovato qualcosa di pazzesco. Dobbiamo guardare bene questa cosa, al terzo giro ero nono poi sono finito ultimo. Da quel momento in poi è stato molto difficile e non potevo fare molto di più“.

Il monegasco ha aggiunto: “Passo in avanti Red Bull o noi indietro? Loro hanno fatto uno step enorme, quello è sicuro, non è mai capitato un qualcosa del genere, sono nettamente davanti anche a tutti gli altri. Non c’era ritmo per stare con loro oggi. Su cosa possiamo ragionare? Dobbiamo vedere molte cose, non è un piccolo gap, questo fine settimana è stata dura e loro erano troppo veloci“.

La delusione, in casa Ferrari, è davvero tanta, ma non c’è nulla di cui sorprendersi. Charles e Carlos Sainz ora sperano che in Olanda vengano almeno ritrovate le prestazioni, per ritrovare un minimo di fiducia in vista della prossima stagione. Il 2022, che doveva essere l’anno della resurrezione, si è trasformato nel baratro decisivo.