Ferrari, arriva una notizia pessima: che delusione per Leclerc

Charles Leclerc avrebbe desiderato lottare per le primissime posizione nel Gran Premio del Belgio, ma una notizia non lo farà stare molto sereno.

I team di F1 hanno iniziato a saggiare l’asfalto sul circuito di Spa Francorchamps. La Ferrari ha potuto osservare da vicino le modifiche apportate all’iconico tracciato belga. Per lottare per la vittoria sui sali scendi della pista occorre avere un ottimo bilanciamento della monoposto. Spa mette a dura prova i piloti e le vetture, anche a causa delle velocità supersoniche e dei tratti molti diversi tra loro. Per questo motivo è necessario avere un feeling spettacolare con l’auto.

Girare con regolarità, sin dai primi turni di libere, rappresenta la chiave per conquistare un buon piazzamento in qualifica. Leclerc ha sempre dimostrato, in questa stagione, di riuscire, più di Sainz, a guidare con facilità la F1-75. Alcuni settori della pista belga costringeranno i piloti a non fare errori per la presenza della ghiaia. L’efficienza e la gestione delle gomme risulteranno essenziali per affrontare al meglio la sfida. Il meteo, l’edizione 2021 docet, rappresenta un altro fattore di rischio. Nelle ultime ore l’allarme meteo è scattato, qui potete approfondire l’argomento. Sulle Ardenne la pioggia è sempre in agguato. Lo scorso anno la gara bagnata fu una vera e propria farsa, con le auto alle spalle della Safety Car, giusto per completare il numero di giri necessari per l’assegnazione della metà dei punti.

Nel 2021 sul podio salirono Max Verstappen, George Russell e Lewis Hamilton. La Ferrari avrebbe voluto riscattarsi, ma una brutta tegola si è già abbattuta su Leclerc. Una penalità era nell’aria, ma adesso è chiaro che il monegasco dovrà impegnarsi molto più del previsto. CL16, infatti, dovrà partire dal fondo della griglia. La Scuderia ha confermato quanto vi avevamo anticipato nelle ultime ore e Leclerc scatterà con la nuova PU5 dal fondo con tutte le parti nuove, montando anche l’ibrido evoluto e un cambio nuovo di zecca. Charles sarà così chiamato all’ennesima impresa. Per Sainz, invece, non sono previste sostituzioni e potrà giocarsela con i competitor nelle prime file, qualifica permettendo.

F1, altra grana per Leclerc

Il monegasco avrebbe desiderato lottare ruota a ruota con Max Verstappen nelle prime posizioni e non scattando dalle retrovie. Il sesto posto in Ungheria rappresenta ancora una ferita aperta per il monegasco. Il summer break è arrivato al momento giusto per ricaricare le batterie. Leclerc si è rilassato con gli amici e la sua ragazza al mare. Ora il focus è tutto sul triple header che segnerà le ambizioni mondiali del team di Maranello. Al momento il vantaggio della Red Bull Racing e di Max Verstappen è molto rassicurante. Quasi 100 punti nei costruttori e 80 tondi dell’olandese sul monegasco. A questo punto toccherà a Sainz tenere alta la bandiera.

La Scuderia ha scelto di confermare tutti i membri del team. Nonostante gli errori clamorosi nella prima parte di stagione, nessun elemento o stratega è stato messo in discussione. Ora starà anche a loro dimostrare di aver fatto tesoro degli sbagli compiuti in diverse tappe mondiali. Per Leclerc non sarà facile riuscire ad arrivare sul podio. C’è attesa, infatti, anche per assistere ai passi in avanti della W13. La direttiva anti porposing, infatti, dovrebbe spingere Russell e Hamilton a lottare, stabilmente, per podi e vittorie. Questo, naturalmente, complica i piani di rimonta di Leclerc e Sainz. Quantomeno il tracciato belga offre la possibilità di rimonta, a differenza di un tracciato come Zandvoort. Sainz, invece, potrebbe montare la nuova PU con l’aggiornamento alla parte ibrida nei prossimi Gran Premi.

Lo spagnolo dispone di un motore, relativamente, fresco e può ragionare in modo diverso rispetto al monegasco. Per Carlos potrebbe così concretizzarsi la chance di lottare per il suo secondo successo in carriera, oltre che accorciare le distanze dal monegasco. A Spa gli occhi saranno puntati sulle scelte strategiche del muretto. Le monoposto scenderanno in pista, dopo le consuete due ore di prove libere del venerdì, nella giornata di sabato per le FP3 e le qualifiche. Non perdetevi nemmeno una sessione, cliccando qui potrete osservare gli orari del weekend. Il 78° Gran Premio del Belgio, il 67° valido per il Mondiale di Formula 1, prenderà il via nel consueto orario domenicale. I piloti dovranno percorrere ben 308,052 km, ovvero 44 giri infuocati.