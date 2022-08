F1, allarme meteo in Belgio: ecco cosa sta succedendo, gara a rischio?

La F1 trema e la pioggia rischia di rovinare i piani anche della Ferrari. In tante occasioni quest’anno la Rossa ha combinato dei disastri sull’asfalto bagnato.

La scorsa edizione del Gran Premio del Belgio di F1 è stata caratterizzata da una pioggia battente che ha condizionato il regolare svolgimento della corsa. Ad un anno di distanza è stata confermata la medesima data di fine agosto, come da tradizione, tuttavia i problemi potrebbero essere i medesimi. Stavolta non vi sarà Michael Masi ha dirigere l’orchestra, ma si rischia un nuovo weekend all’insegna del caos. Come confermato anche da RacingNews365, in collaborazione con WeerOnline, una pioggia battente potrebbe allagare il circuito in occasione del fine settimana.

I fan della Formula 1 fanno gli scongiuri, ma un weekend asciutto, a questo punto, sembra già improbabile. Le previsioni del tempo danno pioggia, ma si spera che le condizioni della pista non saranno le medesime dello scorso anno. In quel caso si trattò di un temporale, con pochi precedenti storici per Spa, ora le previsioni non sembrano così negative come l’anno scorso. In ogni caso, la pioggia rappresenta sempre un fattore determinante e ne sa qualcosa Leclerc. In questa stagione il pilota della Ferrari ha subito una delle più grosse beffe della sua giovane carriera nel circus, proprio a causa di un improvviso temporale che ha bagnato la pista, proprio pochi minuti prima della partenza a Monaco.

La pioggia ha mandato completamente in tilt la squadra che ha commesso degli errori strategici, assolutamente, inaccettabili. L’angusto tracciato cittadino del Principato avrebbe dovuto regalare emozioni forti ai fan della Rossa, specialmente dopo l’1-2 in qualifica. Leclerc, invece, si è ritrovato a terminare la corsa alle spalle di Max Verstappen, in quarta posizione. Quell’episodio segnò il morale del Principe di Monaco e diede a tutti una visione oggettiva dell’incapacità degli strateghi della Scuderia di Maranello. Ora Max Verstappen si avvia così a conquistare la sua seconda corona iridata. E’ lui il principale favorito a Spa Francorchamps e per il mondiale.

F1, nuovo allarme per la Rossa

In classifica Max Verstappen, ormai, guarda tutti dall’alto in basso. Svelato il segreto di Verstappen: ecco cosa lo rende imbattibile. L’olandese comanda a quota 258, mentre il monegasco, dopo il sesto posto di Budapest, è a quota 178 punti, incalzato anche da Sergio Perez a 173. La Red Bull Racing, nella graduatoria costruttori, ha quasi 100 punti sulla Rossa, essendo già a quota 431 punti, davanti appunto alla Scuderia a 334. Un gap clamoroso, considerate le performance della F1-75. Inoltre, la Ferrari dovrà fare i conti con una nuova penalità per sosituzione della PU che dovrebbe vedere Leclerc partirà a centro gruppo. Una situazione non semplice, considerati i precedenti.

Charles in questa annata ha conquistato più pole position di chiunque altro pilota, ma non è riuscito a convertire in vittorie le numerose partenze al palo. I problemi di affidabilità hanno, definitivamente, affossato le ambizioni del Cavallino Rampante. La Stella a tre punte è a 304, a -30 punti dalla Ferrari in classifica costruttori. La direttiva anti porpoising potrebbe, ulteriormente, avvicinare la W13 alle performance della F1-75. Negli ultimi GP Lewis Hamilton è sembrato più affamato che mai e vorrà tornare a calcare il primo gradino del podio. Sull’acqua il pilota inglese è tra i migliori interpreti della storia della categoria regina del Motorsport.

Dopo il dramma vissuto nella passata stagione, i fan, i piloti, gli organizzatori e i giudici di gara sognavano di vivere un bel weekend di sole. Nel 2021 la domenica del Gran Premio del Belgio è stata un calvario. Le condizioni della pista non erano praticabili, ma la direzione gara temporeggiò finché non si decise di effettuare soli tre giri alle spalle della Safety Car, dopo di che furono assegnati metà dei punti nel mondiale. Una vera e propria farsa che ha aiutato non poco Max Verstappen. Non perdetevi nemmeno una sessione. Ecco qui gli orari del weekend.

Nel weekend sono previsti sul circuito di Spa Francorchamps alcuni rovesci più intensi. Potranno verificarsi anche temporali per un periodo di tempo abbastanza prolungato. Venerdì pomeriggio, invece, la temperatura sarà di circa 23 gradi e ci saranno venti deboli o moderati da nord. I primi forti acquazzoni dovrebbe arrivare in concomitanza delle terza prove libere, prima delle qualifiche. Nel corso della giornata di sabato gli acquazzoni diminuiranno lentamente ma inesorabilmente. I fan dovranno tenere il fiato sospeso per la gara di domenica. Al mattino, infatti, potrebbero esserci ancora nebbia e nuvole basse nelle Ardenne belghe. Previsti 20 gradi.