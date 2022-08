F1, GP Belgio 2022: Orari diretta TV e streaming su SKY e TV8

F1 GP Belgio 2022: le informazioni sugli orari per seguire in diretta tv o streaming il weekend di gara a Spa-Francorchamps.

Dopo un po’ di settimane di pausa, la F1 è pronta a tornare in azione con il Gran Premio del Belgio. Si tratta del quattordicesimo appuntamento del calendario 2022 e può essere molto importante per la corsa al titolo mondiale.

Max Verstappen arriva a Spa-Francorchamps con un vantaggio di ben 80 punti su Charles Leclerc. Già oggi è difficile pensare a una rimonta del pilota della Ferrari, ma il campione in carica dovesse vincere potrebbe mettere fine a ogni speranza del rivale. La scuderia di Maranello è costretta ad essere praticamente perfetta fino alla fine stagione ed è complicato, considerando anche che di errori ne ha commessi nella prima parte.

Da vedere quanto saranno competitivi anche i rispettivi compagni di squadra, Sergio Perez e Carlos Sainz. Pure loro possono avere un ruolo importante nella lotta Verstappen-Leclerc. E sarà interessante capire a che livello riuscirà a esprimersi la Mercedes, determinata ad avvicinarsi ancora di più a Red Bull e Ferrari.

E va seguita anche la sfida tra Alpine e McLaren per il quarto posto della classifica costruttori. E bisognerà vedere se ci sarà qualche scuderia o qualche singolo pilota in grado di sorprendere, rispetto alle aspettative, in questo fine settimana. Ad esempio, Mick Schumacher avrebbe un grande bisogno di andare a punti per guadagnarsi un posto in Formula 1 anche nel 2023.

F1 GP Belgio 2021: programma e orari a Spa-Francorchamps

Nel 2021 il GP del Belgio fu pesantemente condizionato dall’acquazzone che si è abbattuto sul circuito e che ha impedito di svolgere una gara normale. Quest’anno non ci dovrebbero essere rischi, anche se non è escluso che possa piovere nella giornata di sabato. Ma per la corsa di domenica dovrebbe esserci pista asciutta.

Da segnalare che alla pista di Spa-Francorchamps sono state apportate alcune modifiche. Le vie di fuga di punti come Raidillon, Pouhon, La Source e Blanchimont sono state ampliate. In diversi tratti è stata posizionata della ghiaia, che ha sostituito l’asfalto, così da aumentare la sicurezza e garantire che vengano rispettati i limiti del tracciato. È stato rifatto anche il manto stradale in diverse parti, inoltre c’è stato un rinnovamento delle strutture. Importante fare dei cambiamenti affinché l’evento rimanga nel calendario della F1, cosa ancora incerta.

Lungo 7004 metri e costituito da 19 curve, il circuito di Spa-Francorchamps è spettacolare per le sue caratteristiche ed è uno dei più apprezzati da piloti e tifosi. Non a caso, è definito l’Università della Formula 1. Con sei trionfi è Michael Schumacher il pilota più vincente della storia in Belgio, seguito da Ayrton Senna a quota cinque. Lewis Hamilton è a quattro con Jim Clark e Kimi Raikkonen.

Il gran premio belga sarà trasmesso in diretta tv da Sky Sport F1, mentre per la live streaming sono a disposizione i servizi Sky Go e NOW. Sul canale in chiaro TV8 solo la differita di Qualifiche e Gara. Di seguito gli orari completi del weekend.

Venerdì 26 agosto

14:00 Prove Libere 1

17:00 Prove Libere 2

Sabato 27 agosto

13:00 Prove Libere 3

16.00 Qualifiche (18:30 differita TV8)

Domenica 28 agosto

15:00 Gara (18:00 differita TV8)