F1, dove trascorrono le vacanze i piloti? Andiamo a scoprirlo (FOTO)

La F1 è in vacanza ed i piloti del Circus si godono qualche settimana di riposo prima del ritorno in pista. Ecco le loro villeggiature.

Il mondo della F1 è chiuso per ferie. I piloti si stanno rilassando in questo mese di agosto, dove il Circus non sarà in attività almeno sino a venerdì 26, giorno in cui si disputeranno le prove libere del Gran Premio del Belgio. La prima parte di stagione è stata molto intensa, ma va detto che per il ritorno in pista c’è molta meno attesa rispetto alla passata stagione.

Dodici mesi fa infatti, Max Verstappen e Lewis Hamilton andarono in vacanza praticamente appaiati in classifica, in un mondiale poi vinto all’ultimo giro dell’ultima gara dall’olandese, nel folle quanto impronosticabile finale di Abu Dhabi. Nella prima stagione della nuova era della F1, quella del ritorno delle monoposto ad effetto suolo, le speranze di vedere campionati più equilibrati non si è di certo avverata.

Il campione del mondo ha infatti già chiuso la pratica e vanta ben 80 punti di vantaggio sul primo inseguitori, vale a dire Charles Leclerc. Il monegasco aveva illuso tutti nelle prime gare, grazie ad una Ferrari in forma strabiliante ed ai problemi tecnici della Red Bull. Purtroppo, da Imola in poi la situazione si è completamente ribaltata, ed in occasione del Gran Premio di Spagna del 22 maggio scorso, Verstappen si è preso una leadership del mondiale che non ha poi più mollato.

Dopo le prime tre gare, nessuno avrebbe mai potuto immaginare che Super Max sarebbe andato in vacanza con un margine così ampio, costruito conquistando ben 126 punti in più rispetto a Leclerc nelle ultime dieci gare, corse nell’arco di poco più di tre mesi. Dal Gran Premio di casa della Ferrari, il monegasco è salito sul podio solo in due occasioni, chiudendo secondo a Miami e vincendo in Austria, a casa della Red Bull.

Dopo un periodo terribile, quel successo aveva riportato Charles a -38 dal leader iridato, e la prova di forza del Cavallino a Spielberg era stata in grado di riaccendere tutte le speranze per una rimonta mondiale. A chiudere tutti i giochi ci hanno pensato le ultime due gare che hanno preceduto la pausa estiva, vale a dire i GP di Francia ed Ungheria, corsi in back-to-back alla fine di luglio.

Al Paul Ricard, dopo l’ennesima pole position, l’erroraccio lo ha fatto Leclerc, andando a sbattere prima del pit-stop e commettendo uno sbaglio da principiante. In Ungheria, invece, ci ha pensato nuovamente il muretto, come a Monte-Carlo e Silverstone, a togliergli una vittoria praticamente già conquistata, puntando sul folle utilizzo delle gomme Dure. Ora, Charles sta ricaricando le batterie, nella speranza di avere più fortuna dopo la pausa estiva.

F1, ecco dove si trovano i piloti in vacanza

Oggi vi racconteremo le vacanze che stanno trascorrendo i piloti di F1, e per farlo cominciamo dal campione del mondo in carica, vale a dire Max Verstappen. L’olandese, che è ormai ad un passo dal bis iridato, è in Costa Azzurra con la sua famiglia e la fidanzata Kelly Piquet, a godersi il sole della Francia nell’attesa del ritorno in pista in Belgio.

Charles Leclerc è stato immortalato tra Sardegna e Corsica a bordo del suo nuovo Yacht prodotto dalla casa bergamasca Riva, un gioiello appena acquistato dove può ospitare ben dodici persone. Con lui c’è la compagna Charlotte Sine ed anche un folto gruppo di amici, che stanno trascorrendo del tempo assieme al fenomeno della F1.

Carlos Sainz si è diviso tra surf e golf nel corso di queste vacanze, mentre Lewis Hamilton, la scorsa settimana, si è visto protagonista di un’esperienza sul jetsurf assieme a Fabio Quartararo, il campione del mondo della MotoGP che è da anni un grande amico del britannico.

Lando Norris è assieme alla sua fidanzata Luisinha Barosa Oliveira, assieme ad alcune coppie di amici. Anche Mick Schumacher si sta divertendo giocando a golf, mentre George Russell si è immortalato mentre prende del sole in un prato, senza specificare dove si trovasse con esattezza. Forse, per evitare che alcuni paparazzi e curiosi lo potessero infastidire durante il periodo di meritato riposo.

Alexander Albon ha ripreso le attività di Mick e Sainz, dedicandosi a sua volta al golf. Valtteri Bottas è negli Stati Uniti d’America con la fidanzata Tiffany Cromwell, precisamente nel Wyoming, dove stanno praticando assieme tante attività sportive, su tutte, il ciclismo. Anche le squadre ci hanno tenuto ad augurare a tutti i tifosi buone vacanze, postando sui loro profili social tante immagini molto simpatiche ed in cui ritraevano, come nel caso dell’AlphaTauri, la loro monoposto parcheggiata sulla spiaggia.

Giustamente, i piloti sono persone normali, che hanno bisogno di un periodo di relax per poter poi tornare a performare al meglio. Il Gran Premio del Belgio si sta lentamente avvicinando, e l’evento di Spa-Francorchamps aprirà un back-to-back-to-back, considerando che subito dopo si correrà anche a Zandvoort ed a Monza. Un tour de force che potrebbe decidere le sorti di questo campionato, che comunque è già chiaramente indirizzato anche ora.