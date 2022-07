Leclerc, rivelazione sulle prove libere: ecco la decisione della Ferrari

Charles Leclerc ha dominato il venerdì di prove libere del Gran Premio di Ungheria, ma avverte sul grande rischio che correrà la Ferrari.

Un venerdì di prove libere letteralmente dominato dalla Ferrari quello che è andato in scena all’Hungaroring. Charles Leclerc ha dettato legge girando in 1’18”445 nel turno pomeridiano, mentre al mattino era stato Carlos Sainz a farla da padrone. Tra le due Rosse si è inserita la sorprendente McLaren di Lando Norris, mentre Max Verstappen ha piazzato in quarta posizione la prima delle Red Bull.

Il secondo, il terzo ed il quarto sono racchiusi in un fazzoletto e pagano poco più di due decimi dal battistrada, che ha però dimostrato una superiorità disarmante anche in condizioni di passo gara. Ovviamente, in casa Ferrari si tende a non esaltarsi più per quanto si vede al venerdì o al sabato, ma è chiaro che è questa la monoposto da battere.

Leclerc ha un’ottima occasione per recuperare dopo il gravissimo errore del Paul Ricard che probabilmente ha chiuso il mondiale in favore di Verstappen, ma è chiaro che andare in vacanza con una vittoria, o magari una doppietta, sarebbe una grande iniezione di fiducia per la seconda parte di campionato.

Leclerc, la Ferrari teme ancora la pioggia

Se esiste un Dio dei motori, possiamo affermare senza dubbi che non tifi per la Ferrari. Su una pista dove la Rossa avrebbe un dominio assicurato, come era accaduto a Monaco, la pioggia sembra destinata a recitare il ruolo della guastafeste. Charles Leclerc, infatti, ha sottolineato che il maltempo potrebbe guastare la festa del Cavallino, che in condizioni di asciutto non dovrebbe avere rivali.

“In vista delle qualifiche che si terranno domani pomeriggio sarà importantissimo riuscire a mettere le gomme nella ideale finestra di utilizzo, cosa che è sempre difficile quando c’è dell’acqua in pista. Per domenica ho fiducia nel fatto che abbiamo completato il lavoro giusto. Oggi ci siamo concentrati soprattutto sulla messa a punto in chiave gara, per evitare dei problemi sul consumo delle gomme“.

Leclerc ha concluso: “Abbiamo anche fatto qualche simulazione di gara dal momento che nelle prove libere di domani è probabile che sarà difficile raccogliere informazioni utili per la gara visto che ci sarà pioggia. Come avviene quasi sempre, la pista si è evoluta parecchio, anche se meno di quanto ci potevamo attendere“.

Pioggia o meno, la Ferrari di scuse non ne avrà, anche se la dea bendata volta sempre le spalle alla Scuderia modenese. Sarà fondamentale portare a casa la doppietta in qualifica e poi ribadirla in gara, dove, senza dubbi, ci sarà sole e pista asciutta. Un’altra sconfitta beffarda non sarebbe tollerabile.