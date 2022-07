Leclerc, il mondiale è possibile? Il ferrarista fuga ogni dubbio

Charles Leclerc vuole rialzare la testa dopo il disastro del Paul Ricard, dove potrebbe aver detto addio al mondiale. Ecco le sue parole.

Ora è il momento di voltare pagina per Charles Leclerc, che dopo l’incredibile beffa del Paul Ricard punta al riscatto immediato in quel di Budapest. La Ferrari ha una storia vincente in Ungheria, dove ha però vinto soltanto in due occasioni dal 2005 ad oggi. In entrambi i casi è stato Sebastian Vettel a portare la Rossa al top in terra magiara, essendosi imposto nel 2015 e nel 2017.

Il tedesco, proprio nella giornata odierna, ha annunciato il proprio ritiro che avverrà al termine di questa stagione, e tutti i suoi colleghi hanno deciso di omaggiarlo sui social per quanto fatto in questo decennio e mezzo di carriera. Leclerc ha avuto modo di condividere con lui il box della Ferrari tra il 2019 ed il 2020, dando vita anche a dei durissimi corpo a corpo che hanno prodotto anche una collisione in Brasile.

Leclerc, ecco le sue parole in Ungheria

Charles Leclerc ha parlato ai giornalisti nell’incontro con la stampa che ha dato il via al week-end ungherese, parlando del fatto che crede ancora nel titolo mondiale: “Rimuginare sul mio errore non serve davvero a niente secondo il mio parere. Ho subito ammesso di aver commesso un grave sbaglio, mi è costato molti punti e ne sono consapevole pienamente, e come persona odio cercare scuse e dire “È stato il vento, è stato un uccello, è stato questo o quell’altro”. In quel momento ero io che guidavo la macchina e sono io che sbaglio, dunque me ne prendo la piena responsabilità“.

Charles non ha nascosto il rammarico per quanto avvenuto una settimana fa: “Le condizioni, durante le gare, possono davvero cambiare quasi ad ogni passaggio. Ovviamente, è più difficile quando si è al limite, ma ripeto, queste sono cose che valgono per tutti i piloti, non solo per me. Ora devo solo guardare avanti, concentrarmi al 100% per questo fine settimana e cercare di ottenere il miglior risultato possibile e provare a vincere questa gara. Penso che avremo una macchina veloce“.

In conclusione, Leclerc ha commentato quelle che sono le caratteristiche della pista di Budapest: “L’Hungaroring è una pista dove in passato ho fatto spesso fatica, ma è stato così anche per l’Australia e quest’anno ho disputato un ottimo fine settimana da quelle parti. Spero quindi che questo fine settimana possa ribaltare la situazione. Naturalmente l’obiettivo resta quello di diventare campione del mondo. Non mi preoccupa il fatto che non vinciamo il titolo piloti da così tanti anni, perché dal mio punto di vista, io ci crederò fino alla fine“.