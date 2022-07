Verstappen, la Ferrari lo spaventa: ecco a cosa punta in Ungheria

Max Verstappen ha partecipato alla conferenza stampa del Gran Premio di Ungheria. Ecco le sue prime parole del fine settimana di Budapest.

Il week-end del Gran Premio di Ungheria chiuderà la prima parte di stagione della F1, con squadre e piloti che poi andranno in vacanza per uno stop di quattro settimane. Max Verstappen, autentico dominatore di questa fase di campionato, vuole chiudere in bellezza ed aumentare ulteriormente il proprio margine in classifica su Charles Leclerc, che attualmente è di ben 63 punti.

Un gap che appare davvero incolmabile, pensando soprattutto al fatto che l’olandese, dopo una lunga maturazione, ha imparato a non sbagliare più nulla. La dimostrazione più grande è arrivata nel Gran Premio d’Austria, dove la Ferrari ha messo in mostra un passo decisamente diverso rispetto alla Red Bull, con il monegasco che ha sverniciato per ben tre volte in una sola gara il campione del mondo.

Con ogni probabilità, il vecchio Verstappen non avrebbe visto di buon occhio la sconfitta, provando a duellare con molta più forza sino a causare un probabile contatto. Il Super Max odierno è invece divenuto un freddo calcolatore, che sa che per conquistare il titolo mondiale occorre portare a casa il massimo bottino di punti in ogni fine settimana, anche quando la sua monoposto non gli consente di giocarsi la vittoria.

La Red Bull sta assistendo alla grande il proprio pilota di punta, evitando di complicargli la vita con le strategie come invece ha fatto la Ferrari con Leclerc. Il team di Milton Keynes deve invece rivedere qualcosa sul fronte degli sviluppi, dopo la bocciatura del nuovo fondo e di altre parti che lo stesso Super Max ha definito peggiori di quelle precedenti.

Si tratta di una novità per l’entourage tecnico diretto da Adrian Newey, che solitamente ha sempre fatto la differenza proprio grazie agli upgrade che arrivano nel corso della stagione. La Ferrari, almeno sul fronte delle performance, non sta sbagliando un colpo, con una macchina che è ormai nettamente il riferimento, e le sole quattro vittorie ottenute in dodici gare gridano davvero vendetta.

La Scuderia modenese non sta approfittando del primo anno di crisi della Mercedes, che ha ormai ceduto il ruolo di prima forza del Circus alla Red Bull. Il team di Milton Keynes, dopo un inizio di stagione zoppicante a causa di qualche guasto tecnico, non ha più sbagliato un colpo, umiliando in diverse occasioni la Ferrari sul fronte tattico.

L’Ungheria è sicuramente una pista favorevole alla Rossa, che comunque è ormai competitiva su ogni tracciato. Per caratteristiche, questo è il tracciato che maggiormente ricorda Monte-Carlo tra quelli dove la F1 ha fatto visita sin qui, ed è logico aspettarsi che le Ferrari volino visto il grande carico aerodinamico che hanno a disposizione. Tuttavia, sottovalutare un colosso come la Red Bull sarebbe davvero un grave errore.

Verstappen, ecco le sue parole in conferenza stampa

Max Verstappen è stato tra i protagonisti della conferenza stampa del Gran Premio di Ungheria, una gara che non lo ha mai visto vincere in carriera. Il primo podio è datato 2019, quando chiuse secondo dopo aver ottenuto, al sabato, la prima pole position della sua carriera.

In gara, a prevalere fu Lewis Hamilton, che approfittà di una miglior strategia approntata dalla Mercedes che decise di puntare sulle due soste. Il sette volte campione del mondo fu inarrivabile anche l’anno dopo, con Super Max ancora secondo dopo l’incidente nel giro di formazione che sembrò estrometterlo dalla corsa ancor prima di cominciare.

Gli uomini della Red Bull fecero un vero e proprio capolavoro aggiustandogli la sospensione anteriore sinistra in griglia, permettendogli di evitare la doppietta della Mercedes in gara. Verstappen è giunto solo decimi lo scorso anno, dopo il contatto con Valtteri Bottas in partenza che distrusse gran parte della sua vettura.

Il figlio di Jos è stato tra i protagonisti della conferenza stampa odierna, dove ha invitato il team alla calma, sottolineando che la Ferrari è ancora viva e che non mollerà di certo: “Se devo essere onesto, credo che per noi sarà davvero molto dura qui in Ungheria. Non mi aspetto un disastro, ma su questo tipo di pista le Rosse saranno davvero super veloci, specialmente per quello che riguarda il giro secco e le prestazioni che potranno esprimere“.

“Devo comunque dire che ci sarà molto da studiare per via delle condizioni della pista ed il meteo che non è affatto chiaro. Non sappiamo se pioverà e quanta pioggia potrebbe cadere, specialmente per quello che riguarda il sabato. Il vantaggio su Leclerc? Non mi interessa affatto quanto sia grande, io punto sempre alla perfezione ad ogni week-end, voglio il massimo del risultato. Voglio vincere più gare possibili assieme al team“.

Super Max ha dimostrato una mentalità da vero vincente, ed ha commentato anche la notizia del giorno, vale a dire il ritiro di Sebastian Vettel che arriverà a fine anno: “Ha ottenuto tantissimo in F1, è una sorta di ambasciatore di questo sport dopo tutti questi anni. Prima o poi ci si invecchia ed è inevitabile che arrivi il ritiro ad un certo punto. Ora, per lui, è arrivato il momento di godersi tutti gli altri aspetti della vita“.