Leclerc, conoscete la sua fidanzata? E’ di una bellezza rara (FOTO)

Charles Leclerc si è legato da qualche tempo ad una nuova compagna, dopo la fine di una lunga storia. Scopriamo la nuova fiamma.

La vita di Charles Leclerc lo ha messo davanti a gioie e dolori, ma alla fine lo ha ripagato per tutti i suoi sacrifici. Il monegasco è al quarto anno in Ferrari, ed ha finalmente in mano la monoposto che potrebbe regalargli l’agognato titolo iridato. Sin dalla prima gara in Bahrain infatti, “Carletto” è in testa alla classifica, con due vittorie ottenute in Bahrain ed in Australia, dove ha centrato il suo primo Grand Chelem in carriera.

Charles è poi incappato in un brutto errore ad Imola, dove ha chiuso sesto interrompendo la serie positiva di finali a podio. Nel mondiale, il vantaggio sulla Red Bull di Max Verstappen si è ridotto da 46 a 19 punti in soltanto un mese, ed ora è arrivato il momento di reagire, cominciando proprio da Barcellona.

Leclerc ha siglato una splendida pole position nella giornata di sabato, rifilando tre decimi proprio al grande rivale. Splendida la scena a fine qualifica in cui i due si sono scambiati un segno d’affetto, chiacchierando tranquillamente dell’esito delle prove. Si tratta di due fenomeni strepitosi, che dopo anni di sacrifici sono ora all’apice del motorsport. Da anni attendevano una sfida tra di loro ed i nuovi regolamenti ce l’hanno regalata.

Come dicevamo, la vita di Charles non è stata troppo semplice. Figlio di Hervé, che era stato un pilota di Formula 3 negli anni Ottanta e Novanta del ventesimo secolo, Charles ha dovuto affrontare un lutto terribile proprio legato al genitore. Hervé è infatti morto prematuramente nel 2017 all’età di 54 anni, dopo una lunga malattia, quattro giorni prima che Charles vincesse una strepitosa corsa in Formula 2 in Azerbaijan, dedicandola ovviamente al padre scomparso.

Quello di papà Hervé non è stato l’unico lutto che ha segnato la vita del fenomenale monegasco, che nel 2014 assistette al terribile incidente dell’amico fraterno Jules Bianchi. I due erano molto legati, ed il francese perì nel luglio del 2015 per le conseguenze dell’impatto avvenuto pochi mesi prima a Suzuka, nel Gran Premio del Giappone, quando gareggiava per la Marussia ed era al secondo anno in F1.

Leclerc, scopriamo la sua fidanzata

Per quanto riguarda la vita privata, tutti ricordiamo la prima, storica fidanzata di Charles Leclerc, vale a dire Giada Gianni. Dopo cinque anni di fidanzamento la coppia, infatti, si è lasciata nel 2019, l’anno di debutto di Charles alla Ferrari. In quella stagione il monegasco fu autore di una grande prima stagione con la scuderia modenese.

Con due vittorie e dieci podi complessivi, il monegasco riuscì a mettersi dietro in classifica piloti il quattro volte campione del mondo Sebastian Vettel. Poco dopo però, il ferrarista si è subito legato ad una nuova fiamma, vale a dire Charlotte Siné. Si tratta di una bellissima 22enne del Principato di Monaco, dunque, concittadina del leader del mondiale.

Charlotte è figlia di Emmanuel Siné, direttore generale del Société des Bains de Mer, cioè la più antica società di Montecarlo che gestisce tutto il settore dell’intrattenimento tra cui hotel, casinò, spa e club sportivi. Sicuramente, si tratta del cosiddetto “Buon partito”, anche se Leclerc non se la passa di certo male visto il suo stipendio a rialzo con la sua Ferrari dopo il rinnovo del contratto.

La nuova fiamma di Charles, dopo il fidanzamento con il pilota del Cavallino, è divenuta famosissima, come dimostrano i dati sul suo profilo Instagram. I follower sono infatti schizzati a quota 504 mila, e la possiamo ammirare spesso nel paddock accanto al suo fidanzato. Per il momento non si parla ancora di matrimonio, ma la coppia appare molto ben assortita ed affiatata. Nei prossimi anni è attesa la proposta.