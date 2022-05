Leclerc, pole capolavoro a Barcellona: c’è solo una grande preoccupazione

Charles Leclerc è stato fenomenale a Barcellona, piazzando una pole position strepitosa. Ecco il suo commento alla fine del sabato.

Una prestazione strabiliante quella di Charles Leclerc, che si è portato a casa la pole position del Gran Premio di Spagna, girando in 1’18”750, girando con gomma Soft. La Ferrari festeggia la quarta partenza al palo della stagione, ma si è trattato probabilmente della miglior qualifica della carriera del monegasco.

Nel primo tentativo del Q3 infatti, Charles aveva commesso un errore nell’ultima chicane, dovendo abortire il giro. Max Verstappen ne aveva approfittato per piazzare davanti a tutti la sua Red Bull, con la pole che sembrava ormai nelle mani dell’olandese. Tuttavia, il leader del mondiale ha fatto una magia, siglando i migliori parziali nel secondo e terzo settore, asfaltando il compagno di squadra Carlos Sainz che si è preso quattro decimi.

Lo spagnolo sarà comunque al via dalla terza posizione, davanti alla Mercedes di George Russell che ha nuovamente demolito Lewis Hamilton, sesto dietro a Sergio Perez. Molto simpatica e divertente la scena vista alla fine delle qualifiche, con Lapo Elkann che è corso a baciare Mattia Binotto.

Leclerc è raggiante dopo la pole, mentre Sainz è apparso molto deluso. Verstappen, invece, non ha potuto rispondere, a causa di una perdita di potenza che lo ha costretto ad abortire il giro decisivo. Anche a Miami era accaduta una cosa del genere, ma in quel caso tutto era stato causato da un errore del figlio di Jos.

Charles ha conquistato la tredicesima pole della sua carriera, la quarta della stagione su sei qualifiche. Netto il confronto con il compagno di squadra, che è stato a dir poco demolito proprio sulla pista di casa. La Ferrari non partiva davanti a tutti in Spagna dal 2008, quando Kimi Raikkonen riuscì a battere la Renault di Fernando Alonso ed il compagno di squadra Felipe Massa.

Alla domenica, l’allora campione del mondo in carica dominò la scena in una doppietta del Cavallino. Il monegasco ha anche interrotto la clamorosa serie di partenze al palo da queste parti della Mercedes, che dal 2013 in avanti non era mai stata battuta al Gran Premio di Spagna.

Leclerc, qualche preoccupazione per la gara

Charles Leclerc ha festeggiato una meravigliosa pole position al Gran Premio di Spagna, la seconda consecutiva e la quarta stagionale. Il leader del mondiale si è confermato il migliore di tutti sul giro secco, con tre decimi rifilati a Max Verstappen. La Red Bull ha però qualcosa in più sul passo gara rispetto alla Ferrari, quindi la gara sarà molto dura e combattuta.

Carlos Sainz dovrà riscattare una qualifica non eccezionale con una buona partenza, dove sarebbe fondamentale scavalcare il campione del mondo. Mettere davanti a tutti due Ferrari risulterebbe cruciale, soprattutto per via delle difficoltà in fase di sorpasso che sono presenti su questa pista.

Al termine della qualifica, Leclerc ha commentato quanto successo in pista, non nascondendo la soddisfazione per il suo giro magico: “Mi sento bene, è stata una sessione molto difficile specialmente nel Q3 con l’errore che ho commesso. A quel punto avevo solo un giro, ho avuto qualche piccolo spavento nel momento decisivo ma sono riuscito a tenere tutto insieme ed a portarla a casa. La macchina è stata fantastica“.

Il monegasco è comunque leggermente preoccupato in ottica gara, anche se il long run fatto in mattinata ha mostrato dei netti passi in avanti rispetto a ieri: “Se mi sento tranquillo per la gara? Sarà difficile, dobbiamo capire bene la situazione sulle gomme, dovremo essere perfetti perché la Red Bull nelle ultime due gare è stata più forte a gestire gli pneumatici. Carlos partirà terzo e potrà sicuramente aiutarci, credo che sarà una gara lunga e difficile“.