F1, GP Monaco: Orari TV e streaming su SKY e TV8

La F1 torna nel Principato per il Gran Premio più glamour dell’anno. Ecco tutte le informazioni utili per il week-end di Monaco.

Aria di glamour e party sulle barche per la F1, che domenica prossima tornerà protagonista nel Principato di Monaco per uno dei week-end più attesi di tutta la stagione che stiamo vivendo. Il Circus qui ha sempre corso, tranne che nella stagione 2020, quella dilaniata dal Covid-19 dove non si riuscì a trovare spazio nel calendario per la tappa di Monte-Carlo.

Ricordiamo che il tracciato è totalmente cittadino, e che la costruzione delle strutture quali tribune, paddock e box avviene in circa un paio di mesi. Quest’anno, tutto è già pronto da tempo, visto che in una trentina di giorni sono avvenuti ben tre grandi eventi da queste parti.

Il primo è stato l’e-Prix di Formula E, seguito dal Gran Premio Storico di F1 di domenica scorsa, che poi lascerà spazio a quello vero e proprio. L’idolo locale, non serve neanche ricordarlo, è Charles Leclerc, che lo scorso anno qui mise a segno una fantastica pole position.

La vittoria della gara andò però alla Red Bull di Max Verstappen, che approfittò della non-partenza della Ferrari di Charles. Il motivo? Nel corso dell’ultimo tentativo del Q3, il monegasco andò violentemente a sbattere alla seconda delle Piscine, distruggendo l’avantreno e la parte laterale della sua vettura.

La qualifica venne sospesa e Leclerc ottenne la partenza al palo. Gli uomini della Scuderia modenese ripararono la monoposto, ma qualcosa andò storto nel corso dei controlli. Infatti, la Rossa #16 si è ammutolita nel corso del giro di formazione, con il ferrarista che via radio, con voce distrutta, segnalò dei problemi al cambio.

In realtà, il guaio riguardava il semiasse, che evidentemente non era stato fissato nel modo corretto dopo il brutto impatto. La Ferrari dovette consolarsi con Carlos Sainz, secondo al traguardo, al primo podio con la Scuderia modenese. Leclerc vanta un record piuttosto negativo sulla pista di casa.

Charles si è sempre ritirato da quando corre nella massima formula. Nel 2018, un guasto ai freni della sua Alfa Romeo Racing lo portò a franare sulla Toro Rosso di Brendon Hartley, mentre l’anno dopo danneggiò la monoposto dopo un contatto con le barriere mentre tentava di rimontare. Il 2021 sappiamo tutti com’è andata, ma tra pochi giorni urgerà il riscatto, su una pista favorevole alla sua Ferrari.

F1, ecco tutte le informazioni sul GP di Monaco

La F1 sarà di scena a Monaco nel prossimo fine settimana, in cui ci sarà una modifica nel format rispetto al passato. Al contrario di quanto è sempre avvenuto, le prime due sessioni di prove libere si svolgeranno al venerdì e non al giovedì, allineandosi a quello che è il format standard di tutte le altre gare.

Per quanto riguarda le statistiche, ci piace ricordare che il pilota con più affermazioni da queste parti è ancora Ayrton Senna, impostosi per ben sei volte. La prima fu siglata nel 1987 con la Lotus, ma tra il 1989 ed il 1993 il brasiliano piazzò una serie impressionante di cinque successi consecutivi, divenendo il padrone del Principato.

Nel 1988 fu autore di una pole position storica, rifilando quasi due secondi alla McLaren del compagno di squadra Alain Prost. Il francese vinse poi alla domenica, dopo che Senna andò a sbattere a pochi giri dalla fine quando stava per doppiare il suo rivale. Alle spalle del tre volte campione del mondo c’è Michael Schumacher, che da queste parti ha trionfato per cinque volte.

Il Kaiser di Kerpen ha regnato nel 1994 e nel 1995 con la Benetton, per poi ripetersi nel 1997, 1999 e 2001 al volante della Ferrari. A parità di successi con il tedesco c’è Graham Hill, con Alain Prost che segue a quattro vittorie. Tra i piloti in attività, coloro che hanno vinto di più sono Lewis Hamilton, Fernando Alonso e Sebastian Vettel.

Tre le vittorie del britannico (2008, 2015 e 2019), mentre lo spagnolo ha fatto sue le stradine del principato nel 2006 e nel 2006. Il tedesco si impose nel 2011 e nel 2017, anno dell’unica vittoria Ferrari degli ultimi 21 anni. Per quanto riguarda i costruttori, davanti a tutti c’è nettamente la McLaren con 15 vittorie, anche se l’ultima risale al 2008. Segue la Ferrari a 9, poi la Lotus a 7. 5 trionfi per Red Bull, Mercedes e BRM.

Per quanto riguarda la pista, si tratta della più lenta del mondiale, dove le F1 ad effetto suolo potrebbero faticare enormemente per via del gran peso che si portano sulle spalle. Sulla carta, la Ferrari è la grande favorita, ma occhio anche a Red Bull e Mercedes che stanno rimontando molto fortemente in termini di performance.

Di seguito trovate gli orari televisivi del prossimo fine settimana:

Orari TV GP Monaco SKY

Venerdì 20 maggio



Prove libere 1

Ore 14:00-15:00 su SKY Sport F1

Prove libere 2



Ore 17:00-18:00 su SKY Sport F1

Sabato 21 maggio



Prove libere 3



Ore 13:00-14:00 su SKY Sport F1

Qualifiche



Ore 16:00-17:00 su SKY Sport F1

Domenica 22 maggio



Gara

Ore 15:00 su SKY Sport F1

Orari TV GP Monaco TV8

Sabato 21 maggio



Qualifiche



16:00-17:00

Domenica 22 maggio



Gara