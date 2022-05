Lapo Elkann si fa tatuare lo stemma Ferrari: che spettacolo (FOTO)

A Barcellona è arrivato anche Lapo Elkann, grande tifoso della Ferrari ed appassionato di F1. Guardate cosa si è inventato.

Il Gran Premio di Spagna è uno dei più attesi da team ed appassionati, dal momento che in questo fine settimana vengono portate tantissime novità tecniche. La Ferrari è stata una delle squadre che ne ha portate in misura maggiore, e a tifarla c’è anche un personaggio molto particolare, vale a dire Lapo Elkann.

L’ereditiero è uno storico appassionato del Cavallino, che con gli uomini della Scuderia modenese ha condiviso gioie e dolori. Recentemente, ce lo ricordiamo in estasi dopo la vittoria di Charles Leclerc a Monza, nel 2019, quando era presente nel box del Cavallino a sostenere la squadra.

La Ferrari si è presentata in Spagna siglando il miglior tempo nelle prime due sessioni di prove libere, con Leclerc a dettare il passo. Lapo Elkann è arrivato a Barcellona quest’oggi, e la speranza è che porti fortuna dopo un venerdì molto difficile per il Cavallino, su una pista che, sulla carta, è favorevole a questa monoposto.

Sul fronte della prestazione pura, la Ferrari è apparsa in gran forma e potrà giocarsi la pole position, ma il degrado delle gomme è stato piuttosto preoccupante. Il leader del mondiale ha iniziato la propria simulazione con gomma Media, mentre Carlos Sainz lo ha fatto con la Soft.

Nei primi passaggi, le due Ferrari sono state competitive, ai livelli della Red Bull di Max Verstappen. Poco dopo però, i tempi di Leclerc e del compagno di squadra sono saliti vertigininosamente, sino a perdere oltre un secondo al giro. A dieci minuti dalla bandiera a scacchi, il monegasco si è aperto via radio, pronunciando una frase inquietante per tutti i tifosi: “Le gomme stanno andando in pezzi“.

La speranza è che la situazione possa evolvere in positivo oggi, quando alle 16 scatteranno le qualifiche. A Barcellona c’è un gran caldo, con la temperatura della pista che ha ormai raggiunto i quasi 50 gradi. Sono tante le variabili che potranno influenzare questo fine settimana, con Leclerc che appare però il favorito per la conquista della pole position.

Lapo Elkann, ecco la sorpresa per i tifosi della Ferrari

La Ferrari spera di ribaltare una difficile situazione evidenziatasi al venerdì. La Rossa è molto competitiva sul giro secco, ma proprio nelle curve, dove il grip fa la differenza, inizia la crisi sul passo gara. Lapo Elkann, per sostenere i suoi beniamini, è arrivato a Barcellona, caricando anche un post sui sui profili social.

“A Barcellona per sostenere Charles, Carlos, Mattia e tutta la Mitica Scuderia. Tifosi facciamo sentire il nostro supporto. Hanno bisogno del nostro entusiasmo e affetto“. Questa la frase postata su Twitter da Lapo Elkann, e nella foto si nota anche un tatuaggio del Cavallino presente sul suo braccio sinistro.

Anche le tribune sono piene di sostenitori della Rossa, in particolar modo di Carlos Sainz. Per lo spagnolo si tratta del secondo Gran Premio di Spagna con la Ferrari, e la speranza è che ci sia la possibilità di giocarsi il colpaccio, dopo un periodo molto difficile. Il pilota madrileno non ha nascosto che il sogno è quello di vincere la prima gara in carriera proprio davanti al proprio pubblico, cosa che in F1 non succede da tantissimi anni.

Charles Leclerc ha bisogno di tutto il supporto da parte del compagno di squadra, ma anche la monoposto dovrà progredire. Nel corso della notte, Davide Rigon ha lavorato al simulatore di Maranello, alla disperata ricerca di un set-up migliore rispetto a quello del venerdì. Il gran caldo non aiuta di certo la gestione delle gomme, ed è probabile che vedremo una gara ricca di soste ai box.