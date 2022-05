F1, la Red Bull si congratula con la Ferrari: ecco il vantaggio della Rossa

Gran battaglia nel quinto appuntamento stagionale della F1. Christian Horner elogia la Ferrari, ma la Red Bull sarà della partita.

Il mondiale di F1 targato 2022 si conferma uno dei più equilibrati della storia recente del Circus. Dopo il dominio della Red Bull ad Imola, nelle qualifiche di Miami è stata la Ferrari a festeggiare, con Charles Leclerc e Carlos Sainz che hanno piazzato la doppietta davanti alle due Red Bull.

Max Verstappen non è riuscito ad impedire alle due Rosse di monopolizzare la prima fila, ma può comunque sorridere visto quello che era accaduto al venerdì. L’olandese era stato vittima di una serie di problematiche, come un guasto allo sterzo ed uno alla trasmissione, che gli avevano consentito di fare una manciata di giri.

Nel primo tentativo della Q3, il figlio di Jos era riuscito a tenere dietro Leclerc e Sainz, che hanno però fatto la differenza nei secondi finali. Super Max ha invece commesso un errore nel primo settore, dovendo dire addio ai suoi sogni di gloria. Per soli 5 millesimi, l’orange ha mancato la prima fila, avvicinandosi comunque allo spagnolo e puntando al grande risultato per la gara odierna.

Questa F1 è una battaglia sul filo dei millesimi, ed ogni errore viene pagato a caro prezzo. La sensazione è che Verstappen sarebbe stato lì in lotta con il leader del mondiale senza quell’errore, ma c’è da dire che la gara sarà lunga e molto combattuta. Su questa pista c’è un lungo rettilineo che potrebbe esaltare la velocità di punta della RB18, ma va detto che anche le Ferrari hanno limato il gap sugli allunghi con una scelta aerodinamica più scarica.

La conferma arriva dall’ultimo settore di Leclerc, dove è riuscito ad essere più rapido delle Red Bull. La gara sarà una vera e propria lotteria, considerando che si tratta di una pista inedita e molto stretta in diversi punti. Le alte temperature potrebbero dare una mano al Cavallino, ricordando anche i problemi tecnici sofferti dal team di Milton Keynes in Bahrain ed in Australia.

F1, Horner loda il lavoro della Ferrari

Quella tra Red Bull e Ferrari è una sfida che sta infiammando la nuova era delle F1 ad effetto suolo. Charles Leclerc deve difendere 27 punti di vantaggio su Max Verstappen, ma la sua intenzione è quella di allungare ulteriormente prima di arrivare a Barcellona, dove è atteso un gran pacchetto di aggiornamenti.

Al termine delle qualifiche, Christian Horner ha raccontato le sue sensazioni alla stampa: “Devo dire che Max è stato molto sfortunato in qualifica con quell’errore, ma la Ferrari ha fatto un ottimo lavoro e nella parte iniziale della Q3 la lotta è stata molto intensa. La cosa bella per lo show sono stati i distacchi minimi, ma purtroppo c’è stata quell’incertezza alla curva 4 nell’attacco finale“.

“In ogni caso abbiamo, una vettura molto diversa dalle Ferrari a livello di concetti, dato che loro puntano su un maggior deportanza che li rende più rapidi in alcune curve, mentre noi saremo più veloci sui rettilinei. Di conseguenza, sarà un duello affascinante, ed il DRS sarà determinante per i sorpassi, specialmente all’altezza dell’ultima curva ed alla fine del secondo settore.

Horner ha poi aggiunto: “La Ferrari è molto forte qui a Miami ma vedremo come evolverà il tempo per domani. Nessuno ha davvero fatto un long run, quindi non sappiamo come sarà il degrado delle gomme. I pit-stop saranno cruciali come sempre avviene nella F1 moderna. Sono convinto che ci sarà molto da divertirsi, anche se sarà una gara tirata e dove i piccoli dettagli potrebbero fare la differenza. La cosa importante sarà non commettere errori, perché quelli si pagano molto in questo tracciato“.