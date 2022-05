Sainz, gioia a metà per il secondo posto: ecco cosa gli è mancato

Carlos Sainz scatterà in prima fila a Miami, dopo essere stato beffato da Charles Leclerc. Ecco le sue parole a fine qualifica.

Il Gran Premio di Miami scatterà nel segno della Ferrari, con Charles Leclerc che ha staccato la prima pole position della storia da queste parti. Il monegasco ha girato in 1’28”796, beffando per 190 millesimi il compagno di squadra Carlos Sainz. Lo spagnolo ha comunque fatto un lavoro eccellente, perché non era facile riscattarsi dopo l’incidente nelle prove libere.

Il figlio del due volte campione del mondo rally ha sbagliato nell’ultimo settore, dopo aver fatto segnare un parziale eccellente nella prima parte di pista. Grandissimo il lavoro fatto dal Cavallino, che nonostante l’assenza di novità tecniche è riuscito a piazzare la prima doppietta stagionale in qualifica.

Come detto, Sainz può essere ben contento, ed ha fatto il suo precedendo le due Red Bull. Max Verstappen è terzo davanti a Sergio Perez, con Valtteri Bottas che è quinto sull’Alfa Romeo Racing. Il finlandese è riuscito a battere ancora una volta l’ex compagno di squadra in Mercedes, vale a dire Lewis Hamilton che ha comunque sconfitto George Russell, clamorosamente escluso in Q2. Per il Cavallino si tratta di una grande risposta dopo Imola, e l’obiettivo è confermarsi domani.

Sainz, ecco le sue parole dopo la qualifica

Carlos Sainz è stato perfetto in quel di Miami, rispondendo alle critiche successive al botto di ieri. Per tutta la durata della qualifica, lo spagnolo è stato all’altezza di Charles Leclerc, che come al solito ha tirato fuori il capolavoro piazzando la pole position numero 12 della sua carriera.

L’ultima volta in cui entrambe le Ferrari erano partite in prima fila era accaduto nel 2019, al Gran Premio del Messico, quando il monegasco andò a precedere Sebastian Vettel. L’obiettivo è ora quello di ripetersi nella gara, sapendo che il ritmo della Red Bull sarà vicino a quello delle Rosse. C’è molta attesa per quello che sarà il primo Gran Premio di Miami, su un tracciato molto complesso e che porta i piloti a sbagliare.

Sainz ha commentato quelle che sono state le sue qualifiche: “Il venerdì è stato difficile, oggi non era facile ritrovare la fiducia. Sono riuscito a mantenere la calma, mi è mancato molto poco per la pole position ma mi accontento. Dove devo migliorare per vincere? Sarà una gara molto interessante, possono succedere tante cose. Non ho mai fatto la simulazione di gara, sarà impegnativo ma ho una grande fiducia nella macchina. Sono convinto che faremo un bel lavoro“.