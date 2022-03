F1, Carlos Sainz avvisa la Ferrari: il Mondiale a Leclerc vuole toglierlo lui

Il pilota della Ferrari, Carlos Sainz, ha iniziato l’anno con un ottimo secondo posto nel GP di Bahrain. Lo spagnolo vuole tenere testa al suo compagno di squadra nel corso della stagione.

La stagione 2022 della Ferrari è iniziata con una doppietta da sogno: Charles Leclerc ha tagliato il traguardo in prima posizione, conquistando il suo primo hat trick in carriera, precedendo il teammate Carlos Sainz. Si tratta dell’ottantacinquesima doppietta della storia della scuderia di Maranello in Formula 1. L’aspetto più importante è che è arrivata con una supremazia tecnica da far impallidire i competitor. Red Bull Racing e Mercedes non hanno retto il passo con la Rossa, soffrendo, per motivi diversi, nel corso del primo weekend dell’anno.

A Maranello si è festeggiata la vittoria numero 239 della storia del Cavallino. Per Leclerc la gioia è stata incontenibile, ma anche Carlos Sainz ha colto il massimo risultato possibile. Lo spagnolo è sembrato meno a suo agio al volante della F1-75, non riuscendo a gestire il posteriore come il suo giovane compagno di squadra. Il figlio d’arte del Matador ha ottenuto 18 punti, conquistando il suo settimo podio in F1, il quinto con la Rossa. A Maranello hanno sacrificato gli ultimi due anni per progettare un’auto che potesse aprire un ciclo vincente.

Sainz aveva chiesto a gran voce un’auto in grado di lottare per podi e vittorie ed è stato accontentato. La F1-75 è un gioiello coraggioso, come lo ha definito il team principal Mattia Binotto. Un aggettivo non casuale perché gli ingegneri hanno osato con soluzioni tecniche all’avanguardia. Il motore Superfast spinge in modo poderoso ed è molto affidabile. A livello telaistico l’auto potrebbe essere esposta in un museo d’arte contemporanea. Gli aspetti tecnici sono di una efficacia in pista stupefacente.

Carlos Sainz lancia un messaggio alla Ferrari

Se Leclerc ha gestito al meglio il weekend, raccogliendo pole, vittoria e giro veloce, Carlos Sainz ha raccolto il massimo. Nelle prove libere ha accusato un distacco rispetto al teammate, in qualifica ha poi recuperato, quasi sfiorando la prima posizione in griglia, ma in gara sono tornati i problemi del venerdì. In ogni caso il madrileno è stato capace di gestire al meglio le varie fasi della corsa, a partire dallo start. Lo spagnolo ha approfittato del problema tecnico della RB18 di Max Verstappen per issarsi in seconda posizione.

CS55 ha assicurato che sta attraversando il suo miglior momento in F1. Lo scorso anno lo spagnolo ha fatto un lavoro egregio, risultando il pilota più costante alle spalle degli inarrivabili driver di Mercedes e Red Bull Racing. Oltre a conquistare quattro podi, rispetto al solo secondo posto a Silverstone di Charles, il figlio del Matador riuscì a precedere il talentuoso compagno di squadra in classifica piloti. Dopo il quinto posto in graduatoria della passata stagione, ora le ambizioni sono altissime.

Ospite a El Partidazo de COPE, CS55 ha esordito: “Non poteva andare meglio. Era proprio quello di cui avevamo bisogno. Non è stato un sollievo. È stata un’ottima notizia. Venerdì non ero a mio agio, ma poi sono riuscito abbastanza bene a tirare fuori la prestazione dalla macchina. Il mio compagno ha saputo spingere molto bene la macchina al limite. Vediamo se nella prossima ce la farà, potrei essere io. Manca una combinazione di due cose: mettere la macchina a proprio piacimento e adattarsi come pilota al cambio di regolamento. In parole semplici, Leclerc sa come tirarne fuori le prestazioni. Devo trovare le mie impostazioni“.

Per la lotta al titolo “non possiamo escludere nessuno. La Mercedes parte per arrivare, Verstappen avrebbe potuto vincere. Sarà un campionato del mondo a tre. Quest’anno mi godrò la Formula 1 più che mai. L’obiettivo è arrivarci, ma questo è il primo anno che sembra davvero come se avessi una macchina per lottare per vincere“. Carlos ha, saggiamente, tenuto alta la tensione, nonostante un primo week end perfetto per la Ferrari.

Sainz, rinnovo del contratto vicino

Sainz ha assicurato che non soffre la pressione, oramai ci è abituato. Dopo anni in F1 l’obiettivo è continuare a crescere. Lo spagnolo ha poi assicurato che per il nuovo contratto c’è un accordo totale da entrambe le parti e che la firma è abbastanza vicina. “E’ tutto più o meno scritto. Stiamo procedendo adeguatamente, tutto è abbastanza vicino. Te lo dirò quando sarà firmato“, ha spiegato.

Sia Leclerc che Sainz corrono per grandi obiettivi nel 2022. Entrambi sognano di diventare campioni del mondo con la Scuderia. Carlos ha detto espressamente che non vi saranno ordini preventivi, ma la Ferrari prima o poi dovrà fare una scelta. “Ci sarà concesso di gareggiare. Dovremo impostare le preferenze con il pilota che sta giocando il Mondiale. Succede in tutte le squadre. Abbiamo l’un l’altro per entrare in quella lotta. L’ideale sarebbe giocarci entrambi“.