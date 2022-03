Carlos Sainz, il futuro si delinea: l’annuncio di Binotto

Binotto fa un annuncio importante che riguarda il futuro di Sainz con la Ferrari.

È iniziato molto bene il campionato 2022 di F1 per la Ferrari. Doppietta alla prima gara in Bahrain. Era dal 2010 con Fernando Alonso e Felipe Massa che non c’erano due Rosse davanti a tutte nel primo gran premio della stagione.

I riflettori sono puntati soprattutto su Charles Leclerc, ovviamente. Il pilota monegasco ha ottenuto pole position, giro più veloce in gara e vittoria. Una prestazione perfetta, considerando anche quanto è stato bravo a rispondere agli attacchi di Max Verstappen.

Ma è stata buona pure la prestazione di Carlos Sainz, secondo al traguardo. Partito dalla terza casella della griglia, è riuscito a difendere la sua posizione e poi nel finale ha approfittato dei problemi della Red Bull per guadagnarne un’altra. Lo spagnolo deve ancora adattarsi bene come il compagno di squadra alla F1-75, ma intanto ha portato a casa un risultato ottimo per lui e per il team.

Ferrari F1, Binotto pronto a firmare il nuovo contratto con Sainz

Sainz è sicuro di poter raggiungere il livello raggiunto da Leclerc con la nuova Ferrari. Crede molto in sé stesso e si impegnerà per essere più competitivo di quanto visto in Bahrain, dove era qualche decimo più lento. È un pilota che studia molto ed è un grande lavoratore, non ci stupiremmo se lo dovessimo vedere più vicino a Charles nelle prossime gare.

La scuderia di Maranello non ha alcun dubbio sul suo valore. Carlos già all’inizio del primo anno in rosso si è integrato bene con il team e ha stretto un ottimo rapporto con il compagno. I due si confrontano in maniera costruttiva e si spingono a vicenda a dare il meglio, questo è un aspetto molto importante.

La Ferrari ha sotto contratto Leclerc fino al 2024 e da tempo è in trattativa per rinnovare l’accordo con Sainz. Mattia Binotto a margine del Gran Premio del Bahrain ha confermato che è ormai fatta: “L’accordo l’abbiamo già trovato – riporta Marca.com – e adesso si tratta solo di metterlo sulla carta”.

Lo stesso Carlos ha ammesso che la firma è a un passo: “Il nuovo contratto è vicino, molto vicino”. Non ci sono dubbi sul fatto che il figlio d’arte siglerà una nuova intesa con la Ferrari a breve. Tutto potrebbe avvenire entro la fine di marzo.

Da capire che tipo di rinnovo sarà quello di Sainz. Se si tratterà di un prolungamento biennale oppure se sarà annuale con un’opzione per estendere il contratto fino al 2024. La cosa certa è che Carlos sarà ancora con la tuta rossa nel 2023.