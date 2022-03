Maserati, le immagini della prima Ghibli Modena Fragment (VIDEO)

In Rete sono arrivate le immagini del primo modello nato dalla collaborazione tra il centro stile Maserati e uno dei mostri sacri dello streetwear.

Se c’è una macchina italiana che da sempre è sinonimo di eleganza, sportività e tecnologia, quella è la Maserati. La casa del tridente è presente sul mercato con delle vetture che da anni hanno conquistato una fetta di mercato importante tra le auto di lusso. Unico brand di Stellantis indirizzato alla clientela più facoltosa, è pronto a rivoluzionare il parco auto. La prima attesa al varco è la Grecale, Suv di segmento D che sarà presentato il prossimo 22 marzo e nei prossimi mesi sarà nelle concessionarie. Un modello che, secondo Maserati, farà compiere un salto di qualità al marchio in termini di vendite.

Il programma dell’azienda italiana è molto importante e vedrà nei prossimi anni anche i primi veicoli ibridi e addirittura full-electric. Una vera svolta per la Maserati, che si proietta nel futuro con modelli innovativi e di classe, come nella sua storia.

Sempre quest’anno dovrebbe debuttare la nuova Maserati M20 Cabrio, della quale sul web sono trapelate diverse foto spia, mentre a fine anno sarà la volta della GranTurismo. Nel 2023 toccherà invece al Grecale Folgore, per poi passare alle versioni Folgore di GranTurismo e GranCabrio.

Maserati e la partnership con Hiroshi Fujiwara

Già lo scorso anno il marchio del tridente ha dato vita a una serie di iniziative volte a un pubblico giovane. Tra le più interessanti c’è quella che ha portato la Maserati ad unirsi al pioniere dello streetwear, Hiroshi Fujiwara.

La prima collaborazione ha visto il lancio di Fragment meets Maserati, una capsule collection in edizione limitata di capi streetwear. Poi però si è andato oltre, con alcuni modelli della casa italiana firmati proprio da Fujiwara, ossia Operanera e Operabianca, che fanno parte del programma di personalizzazione Maserati Fuoriserie.

Questa Special Edition si base sulla berlina Ghibli in versione Granlusso e viene prodotta in un totale di 175 esemplari, che saranno distribuiti in tutto il mondo. La Operanera presenta una colorazione bitono nero lucido/opaco, mentre la Operabianca in bianco lucido e nero opaco. Sotto l’aspetto del design, la collaborazione con Fujiwara ha comportato una nuova veste grafica della griglia frontale e del logo, oltre a cerchi in lega in tinta con la carrozzeria.

Guardando gli interni, spiccano i rivestimenti in pelle premium e Alcantara, con inserti a contrasto argento per le cuciture verticali e il Tridente sui poggiatesta. Dal punto di vista meccanico invece non cambia nulla. La customizzazione infatti ha toccato solo l’estetica e la parte interna delle Maserati.

Ultimo dettaglio ma non meno importante, il codice M157110519FRG che compare sotto le tre prese d’aria laterali. Questa etichetta rappresenta la partnership tra i due marchi: i primi quattro caratteri sono il codice ID Ghibli, i successivi sei numeri indicano la data del primo incontro (5 novembre 2019) tra Hiroshi e il Centro Stile Maserati, e gli ultimi tre le lettere sono l’acronimo di frammento.