Maserati GranTurismo, spunta il nuovo modello: ecco com’è (VIDEO)

Già in strada per i test di routine la nuova Maserati GranTurismo che sarà presentata nella seconda parte dell’anno. Ecco cosa sappiamo finora.

E’ uno dei modelli più importanti per questo 2022. Parliamo della Maserati GranTurismo, che deve rilanciare il marchio italiano e che sarà presentata al pubblico nella seconda metà del 2022, dopo un’attesa che dura ormai da oltre un anno. La vettura della casa automobilistica del Tridente sarà uno dei tre nuovi modelli che saranno proposti quest’anno. Gli altri sono il SUV Grecale e la MC20 Cabrio. La prima debutterà in primavera mentre la seconda invece verso fine anno.

La nuova Maserati GranTurismo sarà prodotta a Mirafiori insieme alle altre auto di Maserati ad eccezione delle MC20, che continuerà ad essere prodotta invece a Modena. E questa in pratica è l’unica notizia certa sul modello, perché per il resto ci sono ancora tanti dubbi.

Auto dell’anno 2022: tante sorprese in finale, ma non c’è un’italiana

Come potrebbe essere la nuova Maserati GranTurismo

Certo è che cresce l’attesa per questo nuovo modello, ma c’è chi è già riuscito a scovarlo in giro per le strade italiane. E più di una volta. Le forme, nonostante siano evidentemente coperte come capita nei test, sono comunque abbastanza chiare. La linea non si discosta troppo dal precedente modello, che però è stato ritoccato in molti particolari.

La prima cosa evidente sono i terminali di scarico completati da un diffusore in plastica, oltre a due intercooler dietro le prese laterali del paraurti anteriore. Dotata di cerchi in lega a doppi raggi insieme a fari e fanali posteriori a LED, il prototipo vanta mostra delle pinze dei freni verniciate di rosso e finestrini laterali relativamente piccoli. Quest’ultimo dettaglio indica uno spazio limitato per i passeggeri sulla parte posteriore. Le dimensioni però non dovrebbero discostarsi troppo dalle “avversarie” Mercedes GT e Aston Martin Vantage, con uno spazio per i bagagli che sarà adatto a portare i bagagli per un fine settimana fuori porta.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, esclusa la variante completamente elettrica (che dovrebbe però arrivare nel 2023, ma ancora non è chiaro), la Maserati sembra orientata verso tre modelli con potenze diverse. La Casa del Tridente promette che la nuova GranTurismo arrivi 100 chilometri all’ora in circa due secondi, quindi il motore potrebbe essere un V6 biturbo (anche se non è escluso il V8), che deriverebbe dalla MC20.

Arriva lo yacht con la Bugatti omaggio: è incredibile (VIDEO)

All’interno invece la Maserati dovrebbe presentare caratteristiche di lusso ancora più accentuate rispetto al precedente modello, con i tessuti ed i ricami interni che sono stati curati dalla casa di moda italiana di Ermenegildo Zegna. Per quanto concerne le misure, dovrebbero essere seppur di poco inferiori rispetto alla precedente generazione, con una lunghezza di 4 metri e 80 e una larghezza vicina al metro e 87.

Altri dettagli su questa nuova GranTurismo però arriveranno di sicuro il prossimo 1° marzo, quando il gruppo Stellantis rivelerà il suo piano industriale.