Valentino Rossi e Francesca sono a casa con Giulietta: arriva una sorpresa

Francesca Sofia Novello ha pubblicato un post su Instagram al rientro a casa dopo il parto di Giulietta, la figlia avuta con Valentino Rossi.

Conclusa la lunghissima e appagante carriera nel Motomondiale, Valentino Rossi si è tolto un’altra grande soddisfazione che riguarda la sua vita privata. È diventato padre della piccola Giulietta, nata il 4 marzo.

Il caso ha voluto che la bimba venisse al mondo nella giornata in cui iniziava il campionato MotoGP 2022 con il Gran Premio del Qatar. Una coincidenza che ha sicuramente fatto sorridere il Dottore, che un occhio alle gare disputate in Qatar lo ha dato visto che correvano il team VR46 e i piloti dell’Academy.

Le sue maggiori attenzioni, però, sono state soprattutto per la figlia e per la compagna Francesca Sofia Novello. Il parto è avvenuto presso l’ospedale di Urbino, la stessa città nella quale è nato anche Rossi. Sono stati tantissimi i messaggi di complimenti ricevuti dalla coppia in questi giorni.

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello: inizia la vita con la figlia Giulietta

Nella giornata di lunedì Francesca Sofia Novello ha pubblicato un post sul suo profilo ufficiale Instagram per annunciare il rientro a casa con Giulietta. Belle le parole scritte dalla ragazza, che ha postato anche la foto dei fiori ricevuti dopo la nascita della figlia: “Finalmente siamo a casa. Grazie a tutti per i messaggi e per l’affetto!! Giulietta è meravigliosa e dolcissima. Ci tengo a ringraziare tutto il reparto di ostetricia dell’ospedale di Urbino, sono degli angeli. Inizia la nostra vita in tre”.

Valentino Rossi, però, adesso si trova in Francia per un test ufficiale in vista dell’inizio del campionato Fanatec GT World Challenge Europe. Ieri è arrivato a Le Castellet ed è stata presentata la livrea dell’Audi R8 LMS GT3 Evo II con la quale correrà nel 2022. Oggi sarà al volante e si confronterà per la prima volta con la concorrenza.

Finora il Dottore aveva svolto solo dei test privati e ora ha l’occasione di vedere qual è il suo livello rispetto a quello di colleghi più esperti e rodati nella categoria. Ha tanto da imparare, ma con il duro lavoro auspica di poter raggiungere ottimi risultati nel GTWCE. Il team WRT gli fornisce un grande supporto e i suoi tempi hanno già impressionato il boss Vincent Vosse.

Concluso il test in Francia, Rossi rientrerà a Tavullia per godersi Giulietta e Francesca. È un momento molto speciale della sua vita e di quella della compagna. Ci sono novità sia in ambito privato che professionale.