Valentino Rossi, test ok a Magny-Cours: il team WRT è impressionato

Vosse, boss del team WRT, è soddisfatto del rendimento di Valentino Rossi nel recente test a Magny-Cours.

Ha compiuto 43 anni e a breve diventerà padre, ma Valentino Rossi ha ancora la testa focalizzata sulle corse. Nel 2022 passa alle auto, dopo una lunga carriera nel Motomondiale, e ha grande voglia di essere protagonista.

Martedì è sceso in pista a Magny-Cours con l’Audi R8 LMS GT3 con la quale correrà nel prossimo Fanatec GT World Challenge Europe. Un test di avvicinamento alla stagione che vivrà assieme al team WRT, che lo ha voluto fortemente.

Poi, sempre in Francia, ma al Paul Ricard si svolgerà anche il test ufficiale pre-campionato nelle giornate del 7 e 8 marzo. La prima gara è in programma in Italia, a Imola, nel weekend 1-3 aprile. I biglietti sono già in vendita e non sono pochi i tifosi del Dottore che lo vogliono seguire anche nella sua esperienza sulle quattro ruote.

Valentino Rossi, test con l’Audi R8 LMS GT3: il video a Magny-Cours

Team WRT, Vincent Vosse elogia Valentino Rossi

Il test recente fatto a Magny-Cours ha dato buone sensazioni sia a Rossi che al team WRT. Anche se le temperature erano basse e il programma è stato condizionato dalla pioggia, il lavoro è stato proficuo in vista della stagione.

Il proprietario e CEO Vincent Vosse in un’intervista concessa a Motorsport.com ha speso parole di elogio nei confronti di Valentino dopo la giornata di prove trascorsa in Francia: “È stato molto bravo sul bagnato, ha avuto un feeling naturale con la pista. Sono rimasto impressionato, ma non sorpreso perché sappiamo che ha talento”.

Vosse è contento di come il pilota pesarese se l’è cavata sul tracciato bagnato di Magny-Cours e spiega anche che davanti c’è un fitto programma di test per prepararlo al Fanatec GT World Challenge Europe: “Ci vorranno tra i sei e i dieci giorni, a seconda di come procederà il programma. Tutto sta procedendo positivamente. Il test di Magny-Cours è andato bene”.

Il manager belga ha grande fiducia in Rossi e pensa che possa raggiungere risultati importanti con il team WRT: “L’obiettivo è salire sul podio. Quello che verrà in più sarà un bonus”.

Il nove volte campione del mondo vuole arrivare preparato all’inizio del campionato e la sua squadra lo sta supportando al massimo. Sarà interessante vedere cosa riuscirà a fare al momento di dover gareggiare, se gli servirà un periodo di apprendimento oppure se sarà subito competitivo.