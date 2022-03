Il team WRT ha presentato la livrea dell’Audi con la quale Valentino Rossi correrà nel GTWCE 2022.

Valentino Rossi si è appena goduto la nascita di Giulietta, la figlia avuta assieme alla compagna Francesca Sofia Novello, ma è già tempo di tornare in pista. Infatti, deve prepararsi in vista della sua partecipazione al Fanatec GT World Challenge Europe.

Com’è noto, il nove volte campione del Motomondiale ha deciso di intraprendere una nuova carriera da pilota di automobilismo e si è accordato con il team WRT. La squadra belga diretta da Vincent Vosse vanta ottimi risultati nel campionato e rappresenta una soluzione ideale per il Dottore.

Dispone di una Audi R8 LMS GT3 Evo II che ha già avuto modo di provare in alcuni test. Proprio tra oggi e domani sono in programma due giornate di prove ufficiali sul circuito Paul Ricard, lo stesso che ospiterà un round del calendario nel weekend 3-5 giugno.

Team WRT, svelata la livrea dell’Audi di Valentino Rossi

Proprio in Francia è stata mostrata la livrea dell’Audi R8 LMS GT3 Evo II con quale Rossi correrà nel Fanatec GT World Challenge Europe 2022. Spiccano i colori giallo, nero e bianco. Ovviamente non manca lo storico numero 46. Sulla macchina sono presenti anche gli adesivi di Mooney, lo sponsor che supporta anche i team VR46 che corrono in MotoGP e Moto2.

L’Audi di Valentino è lunga 4,599 metri e larga 1,997 metri, mentre l’altezza è di 1,171 metri. Possiede un motore benzina V10 aspirato da 5,2 litri in posizione centrale posteriore. È dotata di cambio sequenziale da 6 rapporti. Sprigiona una potenza massima di 585 cavalli e una coppia di 550 Nm.

Il 43enne pesarese ha come compagni di squadra lo svizzero Nico Muller e il belga Frederic Vervisch. Il campionato prenderà il via nel weekend 1-3 aprile a Imola presso l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Il Dottore vuole arrivare preparato all’appuntamento, il suo obiettivo è lottare per il podio in questa prima stagione sulle quattro ruote.

Rossi ha provato l’Audi R8 LMS GT3 Evo II per la prima volta a Valencia a dicembre, quando non aveva ancora firmato per il team WRT. Dopo l’accordo siglato, ha effettuato altri test a Magny-Cours, Misano Adriatico e Imola. Martedì girerà al Paul Ricard, un primo confronto importante con gli altri colleghi del Fanatec GT World Challenge Europe.

Dopo delle belle giornate tra la nascita della figlia Giulietta e le vittorie di due piloti della VR46 nel Motomondiale (Andrea Migno in Moto3 e Celestino Vietti in Moto2), adesso deve darsi da fare per prepararsi al meglio al nuovo capitolo della sua carriera.