Cosa non sapevamo del quattro volte campione del mondo e fortissimo pilota di Formula 1 Sebastian Vettel, oggi alla Aston Martin.

Campione del mondo nel 2010, 2011, 2012 e 2013, ricordiamo però tutto della carriera di Sebastian Vettel, come i primi passi? Ecco tutti i particolari, anche di vita privata, sul pilota classe ’87.

Scheda di Sebastian Vettel

Nome : Sebastian Vettel

: Sebastian Vettel Data di nascita : 3 luglio 1987

: 3 luglio 1987 Luogo di nascita : Heppenheim

: Heppenheim Età : 34 anni

: 34 anni Altezza: 176 cm

176 cm Fidanzata: Hanna Prater (Moglie)

Hanna Prater (Moglie) Segno zodiacale : Cancro

: Cancro Professione : Pilota automobilistico

: Pilota automobilistico Instagram: –

Il numero di Sebastian Vettel

Come numero preferito, Vettel ha il ‘5‘, molto spesso usato in F1 ed anche all’ultimo Mondiale, dove ha corso in Aston Martin. Quando è stato campione del mondo, il tedesco ha scelto però ovviamente l’1. Ma il numero che usa più spesso, lo tiene perché, dichiarò lui stesso, con quel numero ha vinto molto ai tempi dei kart.

L’esordio di Sebastian Vettel

La prima volta di un giovanissimo Vettel in Formula 1, si ebbe nel giorno 17 giugno 2007. Al Gran Premio degli Stati Uniti, fu lui a condurre la BMW Sauber e sorprendere tutti con una Gara straordinaria. Partito per sostituire Kubica dopo un brutto incidente, arriva infatti ottavo al suo primo GP. Un gran risultato che gli varrà il contratto l’anno dopo, con la Toro Rosso.

Vettel: la fidanzata Hanna Prater

Si tratta della bellissima Hanna Prater, conosciuta ai tempi del liceo, fidanzata storica ed infine moglie del pilota, il giorno 21 giugno 2019. Lei è davvero bella, non una wag canonica, molto più semplice e con un bellissimo viso semplice, piacevole quanto il suo sorriso. Dalle foto di loro due giovanissimi, si direbbe che Hanna è davvero rimasta sempre uguale. Oggi, la coppia ha tre figli.

Gli sponsor legati a Sebastian Vettel

Visti i tanti soldi che girano attorno agli sport, soprattutto quelli che gli atleti si assicurano al di fuori degli ingaggi, sembrerà invero che Seb abbia un solo sponsor personale. Ebbene, il pilota di Heppenheim ha deciso di legarsi ad un solo marchio. Trattasi di Tirendo, una società tedesca attiva in tutta Europa nella vendita di pneumatici e accessori auto online.

Prima vittoria e primo podio di Vettel

Il fortissimo pilota che si è fatto notare giovanissimo, non ci ha messo tanto neanche a conquistare la sua prima vittoria ed il primo podio. Successivamente, farà altri 121 podi e vincerà altre 52 Gare, ma la data storica è il 14 settembre 2008. Al Gran Premio d’Italia, per intenderci, a Monza, vinse con la Toro Rosso, lasciandosi alle spalle Heikki Kovalainen e Robert Kubica. E così Vettel diventò il più giovani di sempre a portare a casa una pole ed anche a vincere un Gran Premio.

Quanto guadagna il pilota tedesco Sebastian Vettel

Anche se l’Aston Martin non è tra le favorite a vincere nel 2022, ha comunque optato per un gran pilota. Ovviamente, il tedesco avrà la sua da dire per tutta la stagione, al momento ultima del suo contratto ma con opzione di rinnovo. Il suo stipendio, è di 14,280 milioni di euro.