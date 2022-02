Tutte le cose che non sapevamo, a proposito dell’eccentrico pilota, Daniel Ricciardo, oggi in forza alla McLaren.

Uno dei piloti cresciuti in Red Bull, adesso Daniel Ricciardo, dopo diversi anni in Renault, è l’uomo su cui punta la McLaren. Conosciamo meglio il pilota di Perth.

Scheda di Daniel Ricciardo

Nome : Daniel Joseph Ricciardo

: Daniel Joseph Ricciardo Data di nascita : 1º luglio 1989

: 1º luglio 1989 Luogo di nascita : Perth (Australia)

: Perth (Australia) Età : 32 anni

: 32 anni Altezza: 180 cm

180 cm Fidanzata: Heidi Berger

Heidi Berger Segno zodiacale : Cancro

: Cancro Professione : Pilota automobilistico

: Pilota automobilistico Instagram: danielricciardo

Il numero di Daniel Ricciardo

Anche il prossimo anno, il trentaduenne correrà con il numero 3 sulla sua vettura. Il classe ’89 ha spiegato che quando può, sceglie sempre quel numero, ma la scaramanzia non c’entra. Semplicemente è quello che aveva da piccolo ai primi tornei di kart ed ha preferito non cambiarlo più, anche perché poi lo ha avuto uno dei suoi idoli, Dale Earnhardt, un pilota di Nascar.

L’esordio di Daniel Ricciardo

Ricciardo fu segnalato come uno dei giovani piloti più promettenti della Red Bull Racing, ed infatti la scuderia austriaca lo tenne come terzo pilota sin da giovane. Nel 2011 però si ritrovò a sostituire in HRT, Narain Karthikeyan. Fu così che esordì a luglio del 2011 al Gran Premio di Gran Bretagna. Quel giorno, Daniel arrivò diciannovesimo.

Daniel Ricciardo: la fidanzata

La bella e giovane Heidi Berger, 24 anni, è la nuova fiamma del pilota di F1 australiano. Se il cognome vi dice già qualcosa, è proprio perché la bionda fidanzata di Daniel, è la figlia di Gerhard, ex pilota che ha corso anche due anni in Ferrari. Al momento lei studia, ma vorrebbe fare l’attrice. Non sappiamo da quanto tempo si frequentano, ma che i siti di gossip hanno iniziato a parlarne, da ottobre 2021.

Gli sponsor legati a Daniel Ricciardo

Daniel Ricciardo è legato a tantissimi sponsor, dalla società di telecomunicazioni Optus, alla AWS, che offre servizi di distribuzione, alla Afterplay ed ancora, collabora con Carsales, Youfoodz, GoPro, Bose, la EA Sports, Thorne, fino a terminare con la Blue Coast e la casa di vini, St Hugo. Inoltre, il pilota australiano è anche uno dei volti della compagnia di beneficenza, Save The Children.

Prima vittoria e primo podio di Daniel Ricciardo

Daniel ha conseguito nella sua carriera in F1, 32 podi ed ha vinto 8 GP. La prima volta al podio, risale all’11 maggio 2014, week-end in cui si correva il GP di Spagna e lui con la Red Bull, arrivò terzo. Due GP dopo, al Gran Premio del Canada 2014, fu invece la volta del primo, 1º posto. Ricciardo quella volta, riuscì ad arrivare più in alto di due inseguitori niente male: Nico Rosberg e Sebastian Vettel, che guidava l’altra Red Bull.

Quanto guadagna il pilota australiano Daniel Ricciardo

Nel 2021, Ricciardo figurava tra i dieci piloti più pagati della griglia, con 10 milioni di dollari all’anno. Sembra che non ci siano bonus ulteriori nel suo contratto firmato un anno fa con la McLaren e che non è stato ritoccato per adesso. Infatti, questo sarà il compenso anche per la nuova stagione. L’accordo con la scuderia di Woking scade a fine 2023.