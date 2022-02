Valentino Rossi, arriva un annuncio importante per il futuro (VIDEO)

Valentino Rossi ha ufficializzato la prosecuzione di alcune partnership importanti anche per il suo futuro.

Manca ancora un po’ al weekend 1-3 aprile nel quale Valentino Rossi farà il suo debutto ufficiale nel Fanatec GT World Challenge Europe. Il Dottore vuole arrivare preparato all’appuntamento.

Caso vuole che la prima gara si svolga proprio in Italia, precisamente a Imola. In calendario c’è anche un’altra tappa italiana, in un circuito che lui conosce molto bene: il Misano World Circuit Marco Simoncelli. Correrci con in macchina sarà diverso, però per lui sarà un grande stimolo gareggiare lì.

Valentino Rossi annuncia che andrà avanti con tre marchi importanti

Rossi di recente ha svolto un test a Magny-Cours con l’Audi R8 LMS GT3 del team WRT ed è andato bene. Ne farà altri prima dell’inizio del campionato. Il 7-8 marzo ce ne sarà uno ufficiale, sempre in Francia, ma presso il circuito Paul Ricard. Lì avrà il primo confronto con gli altri piloti del campionato.

Valentino ha preso moto seriamente la sua nuova avventura con le quattro ruote. Ha chiuso la lunga carriera in MotoGP, però lavora con la determinazione e la professionalità di sempre. Il suo obiettivo è essere protagonista anche nel Fanatec GT World Challenge Europe. Si sta preparando al meglio per arrivare pronto per quando di disputeranno le gare.

Intanto tramite i canali ufficiali Dainese, il nove volte campione del mondo ha comunicato un messaggio importante: “Dainese per me è come essere a casa, una famiglia. Insieme abbiamo scritto pagine bellissime della storia del motociclismo. E adesso che per me arrivano nuove sfide sarò ancora insieme a Dainese, Agv e Tcx. Insieme continueremo a lavorare all’obiettivo più importante, la protezione del futuro per tutti”.

Nei suoi impegni sportivi in moto, il pesarese continuerà fino al 2024 la collaborazione con tre marchi che lo hanno già accompagnato in questi anni. Dainese è leader per quanto riguarda l’abbigliamento dei motociclisti e la tuta di Rossi è proprio realizzata dal brand. AGV produce caschi di altissimo livello e lo ha fatto anche per Valentino. Infine c’è TCX, dal 2021 parte del gruppo Dainese, che realizza le calzature che utilizzerà nelle sue attività al VR46 Motor Ranch.

Tre partnership importanti con tre marchi italiani per lui, che è legato a Dainese e AGV fin dai suo esordi nel Motomondiale. Il Dottore prenderà parte ai training della VR46 Riders Academy, per i quali verranno realizzati ogni stagione una tuta e un casco speciali.