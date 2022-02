Svelata la Veloqx Fangio, l’auto da sogno ispirata alla Ferrari (VIDEO)

Sul circuito di Yas Marina è scesa in pista una Veloqx Fangio, che rende omaggio a due icone della F1. E si prepara per le strade (e Le Mans).

Juan Manuel Fangio è un nome che per gli appassionati di F1 fa ancora effetto. Prima dell’avvento di Michael Schumacher e Lewis Hamilton, il pilota argentino è stato il più titolato, ma anche quello a cui tutti hanno riconosciuto il grande talento. Un vero asso sulle quattro ruote, per molti pari a un altro mito come Ayrton Senna. E mancava a dire il vero un omaggio da parte di qualche casa automobilistica, cosa che invece è accaduta con l’asso brasiliano, scomparso nel 1994 nel tragico weekend di Imola. Adesso però qualcuno ha rimediato a questa “dimenticanza”.

Già ad agosto era trapelata qualche immagine, ma adesso, negli ultimi giorni, si è mostrata al pubblico in tutto il suo splendore. Parliamo della Veloqx Fangio, realizzata da Sam Li, un grande appassionato di auto e soprattutto di un marchio storico, quello della Ferrari.

Veloqx Fangio nel segno della Ferrari

Questa hypercar non è altro che una particolare versione completamente modificata della Ferrari F12, altro modello particolarmente amato dal progettista della Fangio. Si tratta di un prototipo realizzato dal team inglese, vincitore tra l’altro della 12 Ore di Sebring nel 2004 e che rappresenta la base della nuova auto che correrà alla 24 Ore di Le Mans nel 2025.

I primi dettagli sulla Veloqx Fangio sono emersi negli scorsi mesi. La prima immagine pubblicata è stata quella della parte posteriore della vettura, che presenta un insolito spoiler. Ancora non è chiaro se sia stata costruita partendo da una F12 Berlinetta o da una F12TDF, ma di sicuro c’è che il motore Ferrari, il 12 cilindri montato sulla Fangio, riesce a sviluppare tra i 740 e i 780 CV.

Il piano di Veloqx è quello di produrre non solo un’auto da corsa ma anche una serie di vetture stradali ma a tiratura limitata. E l’obiettivo è quello di rendere il motore compatibile con carburanti ecosostenibili, senza rinunciare alle performance, come stanno facendo tante altre grandi case automobilistiche.

La vettura è scesa in pista per la prima volta in Bahrain, sul circuito di Yas Marina, sede da anni ormai del Mondiale di F1. Nel video pubblicato su Youtube, si vede la Veloqx Fangio in uno dei suoi ultimi test su strada. Ed è possibile sentire in tutto il suo splendore il canto del V12 Ferrari, oltre ad ammirare la macchina in tutte le sue angolazioni. C’è anche una parte dedicata agli interni, dove si nota chiaramente il cruscotto proveniente da Maranello, il che fa pensare che la vettura possa basarsi in particolare su una F12TDF. Una vettura che rende merito per davvero alla storia di un grande come Fangio ma anche alla Ferrari.