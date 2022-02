Porsche, arriva la prima Macan T: tutti i dettagli del crossover (FOTO)

Arriverà nei prossimi mesi la prima Porsche Macan T, con motore V4 e una dotazione di serie a dir poco esclusiva.

Arriva la nuova Porsche Macan T, dove la lettera sta a significare “Touring”, per contraddistinguere i modelli capaci di assicurare una esperienza di guida unica grazie ad una messa a punto ad hoc, motori prestanti ed equipaggiamenti esclusivi che sanno offrire uno stile di guida performante e sportivo.

La Macan T monterà un motore quattro cilindri da 2,0 litri capace di erogare 265 CV e 400 Nm di coppia che garantiscono massima esaltazione al volante. Andrà a stabilirsi a metà via tra la Porsche Macan e la Porsche Macan S, quest’ultima dotata di motore V6 biturbo. La Macan T, con assetto ribassato di 15 mm, è dotata di un cambio a doppia frizione a sette rapporti e trazione integrale attiva. Le prestazioni sono di tutto rispetto: 232 km/h di velocità massima e uno scatto da 0 a 100 km/h in 6,2 secondi.

La dotazione di serie della Porsche Macan T

La nuova Macan T sarà un concentrato di innovazione anche per quanto riguarda il design e gli interni. Sul frontale spiccano elementi decorativi di colore Grigio Agata metallizzato sul frontale, al posteriore e sulla fiancata. Nella dotazione standard sono inclusi anche il doppio scarico sportivo e le finiture in nero lucido dei finestrini. Di serie anche i cerchi in lega da 20 pollici in titanio e i clienti potranno optare per 13 colorazioni di carrozzeria differenti.

Nell’abitacolo spiccano i sedili sportivi riscaldabili e regolabili elettricamente, rivestiti in pelle nera, mentre il celebre logo Porsche campeggia sui poggiatesta anteriori. La colorazione a contrasto degli esterni si ripete anche negli interni con impunture color argento sui sedili, al volante e sui poggiatesta. Di serie sono compresi il volante sportivo multifunzione GT, i battitacco in alluminio nero con il logo Macant.

La nuova Porsche Macan T è già ordinabile e le prime consegne sono previste per il mese di maggio del 2022. Il listino prezzi parte da 73.274 euro (Iva compresa).