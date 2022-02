Tutto sul prossimo pilota della scuderia di Valentino, chi è il pilota italiano, Luca Marini, al secondo anno in MotoGP.

Il pilota italiano nato nelle Marche, Luca Marini, è noto per essere il fratellastro di Valentino Rossi, nonché prossimo pilota della VR46 Racing. Ecco i risultato che hanno portato Marini al suo secondo anno di classe regina.

Scheda di Luca Marini

Nome : Luca Marini

: Luca Marini Data di nascita : 10 agosto 1997

: 10 agosto 1997 Luogo di nascita : Urbino

: Urbino Età : 24 anni

: 24 anni Altezza: 184 cm

184 cm Fidanzata: Marta Vincenzi

Marta Vincenzi Segno zodiacale : Leone

: Leone Professione : Pilota motociclistico

: Pilota motociclistico Instagram: luca_marini_97

Il numero di Luca Marini

Luca preferisce senz’altro dei numeri autoreferenziali e si pensa che anche al prossimo motomondiale avrà la 10. Questo, perché il suo numero primario era il 97, anno della sua nascita, ma che diversi anni fa quando salì in Moto2 non era disponibile. Allora scelse il ‘10‘, giorno invece della sua nascita e da allora non lo ha più abbandonato.

L’esordio di Luca Marini

San Marino ha visto due esordi per il ragazzo di Ubrino: in Moto3 e Moto2. In MotoGP invece, Marini ha esordito meno di un anno fa. Era il 28 marzo 2021, quando presenziò al Gran Premio motociclistico del Qatar con una Desmosedici. Una corsa senza infamia e senza lode per lui che arriverà 16º su 22.

Luca Marini: la fidanzata

La fidanzata del ventiquattrenne dagli occhi azzurri è Marta Vincenzi, 25 anni. Lei è davvero molto bella, ma spesso non può seguire il suo Luca in giro per il mondo. Infatti, Marta è un’imprenditrice e si occupa di una pagina web di bellezza e cura del corpo. La bellissima Marta, conobbe il suo attuale fidanzato a scuola, da allora non si sono più separati.

Chi è il padre di Luca Marini

Il pilota classe ’97 è a tutti gli effetti fratello del grandissimo Valentino Rossi, che per il 2022 lo ha infatti scelto per la sua scuderia, la VR46 Racing Team. I due sono figli di Stefania Palma, ma non dello stesso padre. Ovviamente, hanno cognomi diversi perché Luca è il figlio di Massimo Marini. Lui nella vita fa lo psicologo, ed è stato ovviamente il fratello maggiore ad aver trasmesso l’amore per le due ruote, al piccolo Luca.

Prima vittoria e primo podio di Luca Marini

Al suo primo anno di classe regina, il ragazzo italiano non ha conseguito né l’una né l’altra. Podi ancora molto lontani per lui che al massimo è arrivato quinto, in Austria lo scorso 15 agosto. Il primo podio in carriera però risale al 2018 in Germania, con la sua Kalex in Moto2. Sempre quell’anno, vinse poi al GP della Malesia. Da allora, in Moto2 arriveranno per lui altre cinque vittorie, ma mai un Mondiale. Chissà che non si stia conservando per vincerlo in MotoGP.

Quanto guadagna Luca Marini

Marini era da rookie, uno dei piloti meno pagati della MotoGP 2021, ma nessun documento ufficiale è mai uscito sulla cifra precisa che gli ha “passato” la Ducati. Certo è che quest’ultima corrispondeva a meno di 250.000 euro per un anno. Essendo al suo secondo anno, è possibile che ora il contratto del ventiquattrenne abbia subito un leggero aumento, e che sfiori proprio quella cifra.