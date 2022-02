Andrea Dovizioso, pilota motociclistico italiano, campione del mondo della classe 125 nel 2004: ecco cosa non sapevamo.

Pilota italiano nato in Emilia-Romagna, Andrea Dovizioso è ormai tra i più conosciuti ed apprezzati all’interno della MotoGP. Dovi, come tutti lo chiamano, ha terminato nel 2021 quella che era la sua quattordicesima stagione in classe regina sulle due ruote.

Scheda di Andrea Dovizioso

Nome : Andrea Dovizioso

: Andrea Dovizioso Data di nascita : 23 marzo 1986

: 23 marzo 1986 Luogo di nascita : Forlimpopoli

: Forlimpopoli Età : 35 anni

: 35 anni Altezza: 165 cm

165 cm Fidanzata: Alessandra Rossi

Alessandra Rossi Segno zodiacale : Ariete

: Ariete Professione : Pilota motociclistico

: Pilota motociclistico Instagram: andreadovizioso



Andrea Dovizioso spiega come è migliorata la nuova Yamaha

Il numero di Andrea Dovizioso

Il numero che usa in pista il ragazzo nato in Italia, è molto particolare. Infatti, Dovizioso corre con lo 04. Effettivamente il suo è un numero 4 ufficiale, ma diversificato alla grafica, da quello affiancato. Generalmente, chi usa lo ‘0’ in altri sport lo sceglie per essere solo, ma invece Dovizioso gli ha semplicemente fatto precedere quello ufficiale. Questo, perché al pilota piacciono i doppi numeri ma aveva deciso di abbandonare il vecchio 34, per il 4 appunto. E quindi una modifica grafica ci stava bene.

L’esordio di Andrea Dovizioso

Andrea non è stato una gran sorpresa dal suo primo anno in classe regina, ma assolutamente dalla sua primissima corsa. Infatti, il 9 marzo del 2008 in Qatar, sfiorò di pochissimo il podio, in sella alla sua Honda RC212V. Terzo, davanti a lui, arrivò Daniel Pedrosa e sapete chi arrivò dietro invece? Valentino Rossi. Che esordio!

Andrea Dovizioso: la fidanzata

La compagna del pilota emiliano è bellissima. Si chiama Alessandra Rossi, ed era nel mondo delle moto, quando Dovi iniziava a correre. Infatti lei è stata ombrellina per la Monster, e i due si sono conosciuti nel 2013. Il pilota era sposato con Denisa, da cui però è separato. La bellissima italiana, fu già fidanzata con un pilota, Anthony West. Una curiosità, la Monster per cui lei lavorava, è stata per anni uno dei maggiori sponsor di Valentino Rossi. Capelli lunghi castano chiaro, un fisico pazzesco e dei fantastici occhi azzurri, era difficile focalizzarsi sullo sponsor dell’ombrello, vista la sua bellezza.

Gli sponsor legati ad Andrea Dovizioso

Il marchio di lenti oftalmiche, Galileo è uno degli ultimi sponsor ad essersi legati a Dovizioso. Insieme ad esso, la WithU Yamaha, l’azienda italiana produttrice di attrezzi tecnici di sicurezza per moto e auto da corsa, Alpinestars ed ancora, l’azienda di prodotti per la pulizia delle bike, Muc-Off. E poi c’è la Biotekna performance. Inoltre, il pilota forlivese sostiene l’Associazione Bambini Cardiopatici nel Mondo, sin dal 2005.

Prima vittoria e primo podio di Andra Dovizioso

Sono 24 le Gare vinte da Dovizioso in carriera, con 103 podi ottenuti. Il primo della sua carriera avvenne nel 2008, anno d’esordio. Era il 19 ottobre e si correva per il Gran Premio motociclistico della Malesia. Dovizioso arrivò terzo, dovendo invece attendere meno di un anno per la prima vittoria assoluta. Al Gran Premio di Gran Bretagna del 26 luglio 2009, l’italiano arrivò davanti a Colin Edwards e Randy de Puniet, con la sua Repsol Honda. Alla fine dell’anno arrivò al sesto posto.

Andrea Dovizioso lascia la MotoGP? Arriva la sua risposta

Quanto guadagna Andrea Dovizioso

Dopo la corsa in Algarve nel 2020, il pilota forlivese sembrava doversi ritirare. Per il 2021 infatti, non aveva nessun accordo con un team di MotoGP. Fortuna che a motomondiale in corso, alla Yamaha abbiano avuto bisogno di un pilota. E così lo 04 è tornato sulle moto per le ultime cinque Gare. Nel 2022, correrà con un contratto annuale ancora per i giapponesi ed il suo accordo gli vale circa 2 milioni di euro.