MotoGP, svolta nel box LCR Honda: Cecchinello mescola le carte

Cambiamenti all’interno del box LCR Honda. Alex Marquez e Taka Nakagami cercano la svolta nella stagione MotoGP 2022.

LCR Honda prova a cambiare le carte in tavola per dare una sterzata alla stagione in arrivo. Alex Marquez e Takaaki Nakagami hanno chiuso l’ultimo test a Mandalika rispettivamente al 14° e 17° posto dopo aver compiuto un numero di giri impressionante. Entrambi sono entusiasti del lavoro svolto dalla casa giapponese durante la pausa invernale e non vedono l’ora di scendere in pista per il primo Gran Premio del Qatar del 6 marzo.

Dopo una stagione 2021 in salita Lucio Cecchinello ha voluto dare una rinnovata al suo box cambiando alcune pedine sullo scacchiere. Christophe Bourguignon è stato promosso a Direttore Tecnico del team LCR. “Abbiamo pensato a come migliorare il lavoro della nostra squadra”, ha detto il proprietario italiano del team ai microfoni di MotoGP.com. “Siamo arrivati alla conclusione che avevamo bisogno di maggiori conoscenze e quindi abbiamo assunto un ingegnere in più e cambiato le posizioni all’interno della nostra squadra”.

Marquez e Taka cercano la svolta in MotoGP

Christophe Bourguignon, in veste di direttore tecnico, si occuperà di entrambi i piloti e farà da tramite fra il team LCR e gli ingegneri giapponesi, garantendo uno scambio di informazioni più mirato. Il tecnico francese lavora al gianco di Lucio Cecchinello dal 2008, come capotecnico di Stefan Bardl, poi di Cal Crutchlow, infine di Alex Marquez. Dal 2022 il nuovo capotecnico di Marquez sarà David Garcia che fino allo scorso anno ha lavorato come ingegnere dei dati.

Un reunion non del tutto casuale se consideriamo che quando Alex Marquez è diventato campione del mondo di Moto2 nel 2019 al suo fianco c’era proprio Garcia nei panni di capotecnico. “Speriamo che con questa nuova organizzazione avremo prestazioni migliori anche dal lato umano”, ha aggiunto Lucio Cecchinello. Sul fronte Nakagami, invece, il pilota nipponico ha cominciato a lavorare con uno psicologo sportivo durante l’inverno.

Dopo cinque stagioni in MotoGP con il marchio dell’Ala dorata è tempo di dimostrare tutto il suo vero potenziale per riguadagnarsi il rinnovo di contratto: “Questa stagione sarà molto importante per me perché la maggior parte dei contratti dei piloti cessa alla fine dell’anno”, ha dichiarato Taka Nakagami. “È il mio quinto anno, è tempo di mostrare il mio vero potenziale, me compreso. Ecco perché da dicembre ho un mental coach, per essere pronto per il Mondiale”.