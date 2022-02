Valentino Rossi, arriva una sorpresa per tutti i fan: ecco di cosa si tratta

Una settimana all’insegna di Valentino Rossi. Per il campione di Tavullia saranno giorni davvero speciali e ricchi di eventi.

Per Valentino Rossi saranno due settimane ricche di impegni quelle che iniziano da oggi 14 febbraio. Non solo è il giorno del suo onomastico, ma anche l’esordio stagionale con le quattro ruote, con un test al Paul Ricard al volante della sua nuova Audi R8 GT3 con cui affronterà nel 2022 il Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS.

Mercoledì 16 febbraio festeggerà il suo 43° compleanno e a breve nascerà anche la sua primogenita. La fidanzata Francesca Sofia Novello ha fissato la scadenza per il parto entro fine mese, ma la nascita potrebbe anticiparsi di alcuni giorni. Infine il 24 febbraio sarà la volta della presentazione ufficiale del team Mooney VR46 che parteciperà ai campionati del mondo di MotoGP e Moto2. Due settimane in cui sentiremo tanto parlare del campione di Tavullia, ritiratosi dalle piste lo scorso novembre a Valencia, ma non dall’attenzione mediatica.

MotoGP, settimana intensa per Valentino Rossi

Per l’occasione Sky Sport MotoGP (canale 208) ha pianificato alcune interviste esclusive per rivivere alcuni dei momenti più belli della sua carriera. Dal 13 febbraio e per una settimana i fan potranno ammirare una serie di episodi che ripercorrono i momenti memorabili di storia del Motomondiale, con un canale interamente dedicato a Valentino Rossi.

Sky Sport MotoGP riproporrà i momenti della sua prima vittoria mondiale a Brno nel 1996, quando militava nella classe 125 con il marchio Aprilia. Si proseguirà con Catalunya 1998, Phillip Island 1998, Welkomm 2004, Valencia 2006, Laguna Seca 2008, Catalunya 2009, Mugello 2008 e 2010. 9 episodi speciali ricchi di storiche e inedite interviste, oltre ad alcuni spettacolari contenuti realizzati da Dorna e intitolato “I racconti di Valentino’.

Un ricco programma che ci accompagnerà fino alla presentazione del team Mooney VR46 in programma alle ore 12:00 del 24 febbraio. Sarà un evento che verrà trasmesso in diretta sui canali social della squadra e che promette di entusiasmare i tanti appassionati delle due ruote. Presente anche Valentino Rossi, Team Owner della squadra, affiancato dagli immancabili Alberto Tebaldi e Alessio Salucci, oltre ad una lunga serie di ospiti e membri del team. I test in Indonesia hanno dato una grande iniezione di fiducia al duo formato da Luca Marini e Marco Bezzecchi: il primo ha chiuso 3° nella classifica combinata, miglior pilota italiano a Mandalika e miglior ducatista. Il Bez, invece, si attesta come miglior rookie della tre giorni indonesiana.