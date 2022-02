Come si sono conosciuti Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello?

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello stanno per avere una bambina. Ecco però com’è nata la loro bella storia d’amore.

Sono davvero la coppia del momento, la stupenda modella di fama internazionale, Francesca Sofia Novello, ed uno dei piloti di moto più famosi del mondo, Valentino Rossi. Anche perché a breve i due diventeranno genitori per la prima volta ed i fan della coppia muoiono dalla voglia di conoscere la piccola Rossi (sarà una femminuccia).

La piccola nascerà in primavera, intanto mamma Francesca Sofia si allena col pancione e continua ad avere un fisico da urlo, ovviamente però, con la pancia che ormai si vede eccome. Ma come si conobbero i simpaticissimi e bellissimi componenti di questa coppia?

Valentino Rossi ha fatto breccia nel cuore di Francesca

Fortunato già solo ad incontrarla, una donna bella così, ma Valentino è stato anche bravo a conquistarla. Ed ora, lei pensa già ad allargare la famiglia con altri figli. Intanto la ventottenne resta molto riservata, e ciò che vuole raccontare lo posta sui social, dove può raggiungere i suoi veri fan. Però la storia di come si sono conosciuti, qualche volta la bella modella l’ha raccontata.

Da premettere che distrarsi prima delle Gare, per Valentino era molto facile, perché la bellissima Francesca Sofia, un fisico perfetto e 178 cm di altezza, era una ‘ombrellina’. Proprio così, le ragazze che riparano dal sole i piloti prima che la pista si liberi. E chissà davvero quanto sarà stato difficile concentrarsi per il povero Dottore.

Di fatto, la prima volta che il 46 vide la bellissima indossatrice, era con i piedi sull’asfalto e probabilmente già in sella. Mentre lei ovviamente immaginiamo avesse una tuta stretta e l’ombrello dello sponsor Monster con sé. In un’intervista tra le più recenti, la ventottenne infatti ha raccontato: “Ci siamo conosciuti al circuito di MotoGP. Ho lavorato come ombrellina per due anni e durante quel periodo, lui ha iniziato a chattare con me”. Beh, mica sciocco il nostro centauro, che, dice Francesca: “Mi scriveva: ‘Sei bellissima’”. Una cosa è certa, quella di Vale non era una bugia.