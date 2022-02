Curiosità e carriera di un fortissimo ex pilota di Formula che ha da poco lasciato: Kimi Raikkonen, tutto su di lui.

Anche i più giovani, conoscono Kimi Raikkonen e forse tutti, abbiamo tifato un po’ per lui almeno per un GP. Il silenzioso quanto forte finlandese infatti, si è ritirato solo al termine del 2021 con una sfortunata Abu Dhabi, tradito dalla vettura.

Scheda di Kimi Raikkonen

Nome : Kimi-Matias Räikkönen

: Kimi-Matias Räikkönen Data di nascita : 17 ottobre 1979

: 17 ottobre 1979 Luogo di nascita : Espoo (Finlandese)

: Espoo (Finlandese) Età : 42 anni

: 42 anni Altezza: 175 cm

175 cm Fidanzata: Minttu Virtanen (moglie)

Minttu Virtanen (moglie) Segno zodiacale :Bilancia

:Bilancia Professione : Ex pilota automobilistico

: Ex pilota automobilistico Instagram: kimimatiasraikkonen



Kimi Raikkonen, cosa fa oggi?

Per adesso fa l’ex pilota. Essendosi ritirato da pochissimo, il finnico non ha annunciato ancora cosa vorrà fare. Forse stando ad alcune dichiarazioni recenti non resterà nel mondo della F1, ma magari lo vedremo da commentatore per qualche tv.

Cosa ha vinto Kimi Raikkonen?

Innanzitutto, ha vinto 21 Gran Premi della classe regina in monoposto. Poi, come in tanti ricorderanno, portò a casa il Mondiale 2007 con la sua Ferrari F2007. Prima di correre in Formula 1 ha avuto il tempo di vincere ben poco, tra cui un campionato britannico di Formula Renault, visto che si accasò molto presto alla Sauber (2001).

Le scuderie per cui ha corso Kimi Raikkonen

In Sauber, Kimi ha avuto un solo anno di tempo per farsi valere, poi la McLaren lo sottrasse ai tifosi svizzeri. Dopo cinque anni, riuscì ad assicurarsi le sue prestazioni, la Ferrari dove ha vinto il suo unico campionato. Un breve periodo alla Lotus prima del ritorno in rosso, poi ancora un ultimo passaggio. I suoi ultimi tre anni, sono stati in Alfa Romeo.

Kimi Raikkonen: il 2007

Questo è ancora oggi l’ultimo anno rimasto nei cuori dei tifosi ferraristi. L’anno dopo fu l’ultimo invece, in cui si è vinto un Mondiale Costruttori. Ma il miglior pilota, per adesso lo ha fatto solo Raikkonen da allora. 12 spettacolari podi, sei primi posti. Si parte subito con una vittoria a Melbourne, e dopo sei GP si torna a vincere in Francia. Week-end successivo, ancora una vittoria a Silverstone. Un ritiro e tre podi e poi ancora una vittoria, stavolta in Belgio. Terzo in Giappone e poi chiusura in bellezza. Kimi vince in Cina e poi ancora ad Interlagos ed è campione del mondo.

Il ritiro di Kimi Raikkonen

Il finlandese ha dato un gran dispiacere a tutti gli amanti della F1. Si ritira davvero uno dei piloti più amati oltre che bravi. Ma anche l’età dice la sua ed a 42 anni, Iceman ha detto stop. Lo fa in un bel pomeriggio di Abu Dhabi, dove mentre altri si giocano il titolo, c’è chi attende l’ultimo giro per applaudirlo, come poi faranno tutti i piloti che dopo lo andranno a salutare. Purtroppo però la sua Alfa ha un problema ai freni al venticinquesimo giro e così lui va ai box ad attendere il tributo, già privo di tuta e casco.

Kimi Raikkonen Instagram

A quanto pare, il finlandese ci tiene a ricordare che non corre più, infatti in descrizione appare la parola ‘Retired’. 320 post per lui, che vanta ovviamente tantissimi seguaci, come molti colleghi di questo bellissimo sport. Kimi Raikkonen ha 2,7 milioni di follower su Instagram.

I compagni di scuderia di Kimi Raikkonen

Si sono avvicendati tantissimi campioni, al fianco dell’ex pilota. In Sauber, con lui correva Nick Heidfeld. David Coulthard fu il suo primo collega in McLaren e solo nel 2005, venne sostituito poi da Juan Pablo Montoya, a metà stagione sostituito da Pedro de la Rosa. A Maranello, con lui hanno corso Felipe Massa, Luca Badoer, Giancarlo Fisichella, Fernando Alonso e Sebastian Vettel. Romain Grosjean in Lotus, mentre in Alfa Romeo il suo compagno di box è stato solo uno: l’italiano, Antonio Giovinazzi.