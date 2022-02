Ferrari F1-75, Sainz è carico e pensa ad una sola cosa: ecco cosa vuole

Carlos Sainz è stregato dalla nuova Ferrari, presentata oggi pomeriggio a Maranello. Lo spagnolo vuole lottare per le prime posizioni.

La Ferrari ha svelato la nuovissima F1-75 nel pomeriggio odierno, tramite un video diffuso sui suoi canali social con protagonisti Charles Leclerc, Carlos Sainz e Mattia Binotto. I due piloti avevano già visto la monoposto un paio di giorni fa, restandone immediatamente stregati vista la sua bellezza.

Tuttavia, in F1 il concetto di gradimento estetico interessa sino ad un certo punto. Quello che conta, si sa, è il cronometro, che non farà sconti a nessuno specialmente in una stagione come quella del 2022. Le vetture hanno subito un radicale cambiamento a causa delle nuove direttive tecniche, tra cui spicca il ritorno dell’effetto suolo.

La Ferrari, dopo due stagioni da incubo in cui non sono arrivate vittorie, ha investito tutto sul nuovo progetto, con la speranza di averlo azzeccato per la prima volta dopo tanti anni. La Scuderia modenese ha puntato sull’essere molto aggressiva, cosa che non si verificava dal 2017. All’epoca, Binotto progettò la velocissima SF70H, che dominò buona parte della stagione con Sebastian Vettel prima di subire il ritorno della Mercedes.

Telaisticamente, quella monoposto fu la migliore del lotto, pagando però in termini di potenza della power unit. La F1-75 dovrebbe poter contare su un motore Superfast molto prestazionale ed affidabile, mentre occorre attendere il giudizio della pista per giudicare il lavoro fatto dal punto di vista aerodinamico.

Le pance sembrano ingombranti, anche se presentano delle soluzioni rivoluzionarie. Il muso potrebbe fare scuola per la forma tondeggiante che diviene appuntita nella parte finale, andando ad “affogare” nei flap dell’ala anteriore. A questo si aggiunge anche un cofano motore molto aderente che potrebbe favorire un flusso d’aria ottimale.

Leclerc ha detto che la rossa sembra il progetto più aggressivo tra le vetture presentate sino ad oggi, anche se i rivali più temuti non si sono ancora scoperti. La nuova Mercedes verrà svelata solo domattina, mentre la Red Bull RB18 non si è ancora vista, dal momento che alla presentazione è stata resa nota solo la livrea.

La Ferrari può contare su una coppia di piloti di altissimo livello: Charles Leclerc è tra i giovani più promettenti del Circus, dotato di una velocità pura e di un talento naturale che ha ben pochi eguali. Carlos Sainz ha stupito tutti nel 2021 per la costanza di rendimento e l’intelligenza messa in mostra nella gestione delle corse.

Lo spagnolo, assieme al compagno di squadra ed al team principal Mattia Binotto è intervenuto a “SKY Sport 24” nel pomeriggio odierno, commentando il lavoro svolto dalla sua squadra attorno alla nuova F1-75. L’entusiasmo è evidente, anche se il figlio del due volte campione del mondo rally non vuole sbilanciarsi troppo.

“Abbiamo visto la macchina per la prima volta solo due giorni fa e non abbiamo detto solo wow ma una cosa simile che non si può dire. Quando la vedi lì davanti a te puoi osservare una macchina molto grande, dettagliata ed aggressiva, mi è subito venuta voglia di guidarla. Mi ha stupito ed è davvero molto bella. Ho avuto modo di provarla al simulatore e ci sono già delle grandi differenze“.

“Il nostro nuovo simulatore, frutto di un grande investimento, ci permette di capire al meglio diversi aspetti. Ho notato differenze in staccata, di bilanciamento in curva e, più in generale, di sensazioni di guida. Tuttavia, finché non la metti in pista e non la spingi al massimo per guadagnare gli ultimi decimi non saprai mai quanto è grande la differenza con il passato“.

Sainz è alla sua seconda stagione in Ferrari, ma la sua tranquillità lo rende quasi un veterano: “Davanti a noi c’è una grande sfida che partirà sin dai test. A Barcellona ed in Bahrain dovremo capire dove siamo con la macchina, qual è il giusto set-up per cui optare e lo stile di guida ottimale. Sarà bello girare ai test, è una cosa che mi piace molto. Posso sfidare me stesso per vedere come potrò adattarmi.

“Obiettivi? Al momento voglio aspettare. Chiaramente vogliamo lottare per il titolo, ma prima devi vincere delle gare. Dobbiamo capire bene il funzionamentola macchina nei test e vedere dove sono gli altri. Vogliamo essere contenti di come abbiamo lavorato, ma occorre crescere passo dopo passo per capire quanto siamo forti“.

Riguardo al momento in cui tutti le squadre sveleranno il loro potenziale, Sainz non ha grandi dubbi: “I test ci daranno le prime risposte ma solo alla prima qualifica capiremo realmente il nostro livello. Credo che il nostro lavoro sia stato molto buono come si può evincere dalle forme della vettura“. Come al solito, il giovane iberico è molto determinato, ed ai tifosi il suo temperamento piace sempre di più, giorno dopo giorno.