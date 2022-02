Ferrari F1-75, Charles Leclerc ha le aspettative alle stelle: si pensa al titolo

Charles Leclerc ha commentato la nuova Ferrari F1-75 che è stata appena presentata a Maranello. Il monegasco è molto ottimista.

La Ferrari ha tolto i veli alla nuovissima F1-75, la prima monoposto ad effetto suolo dell’era turbo-ibrida prodotta dalla casa di Maranello. L’ultima vettura a sfruttare tale marchingegno era stata la 126 C2 del 1982, ricordata per la conquista del titolo costruttori, ma anche per la morte di Gilles Villeneuve ed il drammatico incidente di Didier Pironi che lo costrinse a rinunciare al mondiale ed al proseguimento della sua carriera.

I tempi odierni sono molto diversi e la sicurezza ha fatto passi da gigante, per cui è bene concentrarsi sulle prestazioni. La rossa, appena assemblata nella Gestione Sportiva della Scuderia modenese, ha subito stregato i tifosi per la sua bellezza. La livrea rosso-nera è un chiaro richiamo alle colorazioni che caratterizzarono le monoposto degli anni Novanta, sperando che i risultati siano migliori.

Nel 1996, primo anno di Michael Schumacher, tale schema cromatico andò in pensione, ma nell’immaginario collettivo viene legato ai nomi di piloti quali Nigel Mansell, Alain Prost, Jean Alesi e Gerhard Berger. Proprio il francese era presente alla cena di gala organizzata dalla Ferrari ieri sera, dicendosi subito stupito dalla nuova F1-75.

Effettivamente, la neonata monoposto si distingue per delle soluzioni molto originali. Salta subito all’occhio il musetto molto corto, che va a raccordarsi con il flap superiore dell’ala anteriore. Caratteristica anche la bocchetta posta sopra l’ingresso delle pance laterali, le quali sono molto più strette di quanto non sembrasse nella foto trapelata ieri.

Il cofano motore appare piuttosto convenzionale, così come l’ala anteriore che subirà sicuramente degli interventi tra i test di Barcellona e quelli di Sakhir. Spiccano anche i nuovi sponsor, tra cui Santander, CEVA e VELAS, quest’ultimo presente sulle bandelle laterali dell’ala posteriore. Nella zona dove, sino al 2021 erano posizionati i bargeboard, compare il logo della Snapdragon. Come previsto, sparisce il marchio della Mission Winnow.

Ferrari F1-75, ecco la Rossa di Charles Leclerc e Carlos Sainz (FOTO)

Ferrari, Leclerc è stregato dalla nuova F1-75

Come di consueto nel corso di una presentazione, non potevano mancare i commenti dei due piloti. Charles Leclerc e Carlos Sainz si erano detti molto ottimisti riguardo alla nuova Ferrari nei mesi scorsi, e la loro posizione non sembra essere cambiata una volta che la monoposto è stata svelata al mondo intero.

La presentazione di un’auto prodotta dalla Scuderia modenese rappresenta sempre un momento entusiasmante, anche se la suddetta squadra non vince nulla da quasi tre lustri completi. Il monegasco sa benissimo che il 2022 potrebbe essere l’anno della svolta, sperando che essa sia positiva.

F1, preoccupazione in casa Red Bull: arriva l’ammissione sulla Ferrari

Il principino, giunto alla sua quarta stagione in Ferrari, ha dichiarato: “La soddisfazione sta nell’aver lavorato in tanti su questo progetto e vogliamo migliorare dopo un anno difficile. Sia per me come pilota che come team in generale si tratterà di una stagione fondamentale. Credo che sia una grande opportunità e ci sono delle aspettative molto alte, ma ci abbiamo lavorato davvero tutti insieme e per tanto tempo. I risultati dovranno premiarci in futuro“.