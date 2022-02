Ferrari F1-75, ecco la Rossa di Charles Leclerc e Carlos Sainz (FOTO)

La Ferrari ha ufficialmente svelato la nuovissima F1-75 che Charles Leclerc e Carlos Sainz porteranno in pista nel mondiale 2022.

I veli si sono alzati sulla nuova Ferrari F1-75, vettura che scende in pista con l’obbligo di riportare a Maranello qualche vittoria di tappa e, se possibile, anche il titolo mondiale. Le ultime stagioni hanno visto il Cavallino fare da comprimario, senza mai la reale occasione di avvicinarsi a Red Bull e Mercedes.

Le tristi immagini da cancellare dalla memoria dei tifosi sono fin troppe e specialmente legate alla stagione 2020, quando le rosse venivano infilate in rettilineo senza la minima possibilità di difendersi. Tale scenario dovrebbe essere scongiurato nel 2022, dal momento che sulla power unit paiono esserci molte assicurazioni.

Al banco, il nuovo motore Ferrari, denominato Superfast fornisce garanzie sia dal punto di vista della potenza che per quanto riguarda l’affidabilità. L’effetto suolo torna protagonista in questo 2022, e la rossa ha speso tanto tempo per presentarsi in pista con un progetto sufficientemente competitivo.

Durante l’inverno, i due piloti hanno rilasciato varie interviste, dimostrandosi molto ottimisti specialmente nella figura di Sainz. Lo spagnolo ha stupito nel suo primo anno a Maranello, ammutolendo gli scettici che non credevano che potesse essere il corretto sostituto di Sebastian Vettel.

Chiudere al quinto posto il mondiale, davanti a Leclerc e con tre podi in più rispetto a quest’ultimo, non può che essere un’iniezione di fiducia in vista della nuova stagione. Il monegasco, dal canto suo, ha fatto i conti con la solita dose di sfortuna, nella speranza che essa si sia finalmente esaurita.

Charles ha ottenuto due splendide pole position a Monaco e Baku, sfiorando la vittoria a Silverstone dove si è ritrovato beffato dalla Mercedes di Lewis Hamilton ad un paio di giri dal termine. Per il Cavallino è fondamentale avere il monegasco al top della condizione psicologica, ed un buon aiuto può arrivare da una monoposto che sia in grado di soddisfare le sue esigenze.

Ferrari, ecco la F1-75 ad effetto suolo

Nella giornata di ieri, sul web era circolata una foto della nuova Ferrari F1-75 vista di lato. La presentazione odierna ha confermato che il modello mostrato ieri era quello reale, che si differenzia nettamente da quello precedente anche per la colorazione. Come da pronostici, trova molto spazio il nero, che compare sulla parte posteriore e che ricopre il logo “75” sul cofano motore.

Anche l’ala anteriore è colorata di nero, riportando alla memoria le livree delle rosse che hanno solcato le piste della F1 sino al 1996. Dando una prima occhiata alla monoposto dal punto di vista tecnico, si notano dei concetti alquanto originari: il muso anteriore è molto originale e non ha eguali se vediamo le altre vetture: la forma è a punta, con un piccolo foro sotto al marchio del Cavallino.

Tra cofano e pance trovano spazio le branchie, già viste sull’Aston Martin presentata la scorsa settimana. Le pance sono molto particolari e si differeziano nettamente dalle altre monoposto, con una bella rastremazione che si ritrova nella parte terminale. L’airbox è stretto e viene, dunque, ripreso il concetto visto sulla SF1000 del 2020, sperando che porti risultati ben diversi.

Sulla livrea trovano spazio i nuovi sponsor, con il logo della CEVA che sostituisce quello UPS sulla pancia laterale, infilandosi tra la Shell e la Ray-Ban. Santander appare sulla parte finale del cofano, sotto al numero dei piloti che è dipinto di nero. Il logo del banco spagnolo è presente anche sulle bandelle dell’ala anteriore, mentre i copricerchi sono, per ora, sprovvisti di sponsor che probabilmente appariranno solo in pista.

Nel complesso, non si può dire che la Ferrari non abbia osato. La monoposto è bellissima e, soprattutto, ne è stata svelata una versione vera e non una showcar come fatto dalla Red Bull. I due piloti sono apparsi stregati dall’eleganza del modello, che dovrà dimostrare di avere le carte in regola per riprendersi il mondiale.