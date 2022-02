Valentino Rossi, novità nel team VR46: ecco cosa è cambiato (FOTO)

Nel giorno del 43° compleanno di Valentino Rossi il suo team Mooney VR4& decide di festeggiare presentando il nuovo logo della squadra.

Il team Mooney VR46 di Valentino Rossi sarà presentato ufficialmente il 24 febbraio a Pesaro, un evento che prevede la diretta televisiva su Sky Sport a partire dalle ore 12:00. A poco più di una settimana dalla kermesse che si terrà dei teatro di Pesaro la squadra di Tavullia ha svelato il nuovo logo del team con un video diffuso sui social.

Per la scuderia diretta dal team manager Pablo Nieto è stato un buon avvio di pre-campionato dopo i test a Sepang e Mandalika. Luca Marini ha piazzato il terzo miglior crono assoluto in Indonesia, mentre Marco Bezzecchi si è confermato miglior rookie nella classifica combinata dei tempi. Per il fratello di Valentino Rossi inizia subito alla grande la sua annata con il nuovo team e la Ducati Desmosedici con specifiche factory.

Valentino Rossi e il nuovo logo del team MotoGP

Per l’evento del 24 febbraio sembra ormai tutto pronto, Valentino Rossi avrebbe prenotato il teatro di Pesaro per due giorni. Ci saranno tutti i fedelissimi che lo hanno accompagnato nella sua lunga e prestigiosa carriera e che ora ricopriranno nuovo ruoli nel progetto Mooney VR46. La presentazione del nuovo logo non è certo casuale e viene rivelata nel giorno del suo 43° compleanno.

Valentino Rossi, 43 anni e non sentirli: ecco cosa sta per accadere

Sono giorni frenetici per il campione del Motomondiale, in attesa di diventare papà. Lo scorso lunedì è stato in pista a Magny Cours per un test privato con il team belga Audi Wrt. E’ solo un assaggio in vista del primo test ufficiale del 7 marzo al Paul Ricard, quando girerà insieme ai rivali che affronterà nella stagione 2022 del Fanatec GT World Challenge Europe.

MotoGP, Valentino Rossi diventa una serie tv: ecco quando uscirà

Ma a breve Valentino Rossi sarà anche papà per la prima volta: a Tavullia tutti attendono con ansia la nascita della figlia. Nell’attesa la fidanzata Francesca Sofia Novello ha svelato la cameretta che le sarà riservata. Grandi preparativi in casa Rossi, a quanto pare non c’è proprio tempo per avere nostalgia del ritiro dal Mondiale.