Valentino Rossi, 43 anni e non sentirli: ecco cosa sta per accadere

Dopo il ritiro dalla MotoGP rossi si prepara ad affrontare la sua prima stagione nell’endurance. Qui i dettagli per seguirlo dal vivo.

Sono giorni di grande concitazione, questi, in casa Rossi. Se nelle prossime ore la fidanzata Francesca Sofia Novello dovrebbe dare alla luce la loro prima figlia, lui Valentino Rossi è diviso a metà: da un lato l’ansia e l’eccitazione per lo stravolgimento della propria vita personale, e dall’altro l’euforia per una carriera diversa che sta per cominciare.

Detto addio al motociclismo dopo un percorso lunghissimo e denso di successi, il pesarese ripartirà quasi da zero. Anche se le quattro ruote non sono un territorio sconosciuto avendo partecipato a rally e gare di durata, d’ora in avanti dovrà fare seriamente. L’automobilismo non sarà più un gioco, ma un lavoro.

MotoGP, Valentino Rossi diventa una serie tv: ecco quando uscirà

Quando debutterà Rossi e quanto costeranno i biglietti per le corse:

La prima occasione per vederlo in azione nel Fanatec GT World Challenge Europe sarà il weekend dall’1 al 3 aprile al circuito Enzo e Dino Ferrari di Imola. Il 43enne, alla guida di una Audi R8 LMS GT3, con cui ha di recente effettuato un test sul tracciato francese di Magny-Cours, sede della sessione ufficiale in programma dal 7 all’8 marzo, si misurerà per tre ore di corsa contro le vetture del Cavallino, le Porsche e le Lamborghini.

A rimpolpare un fine settimana certamente molto atteso dai suoi tifosi, gli amanti del motorsport potranno godere dello spettacolo offerto dalla Fanatec GT2 European Series, dal Lamborghini Super Trofeo e dalla GT4 European Series.

Chi fosse interessato a recarsi all’autodromo sulle rive del Santerno per assistere alla primissima del Dottore, può già procurarsi i biglietti. Già in vendita quelli per gli spalti centrali I e M che danno sul rettilineo. Nel rispetto della normativa anti-Covid attualmente in vigore, sono disponibili solamente il 50% dei posti.

Valentino Rossi, test con l’Audi R8 LMS GT3: ecco com’è andata (VIDEO)

Per quanto concerne i costi, l’ingresso per la giornata di sabato 2 aprile si attesta a 21,50 euro, 26,50 invece per la domenica. Coloro che al contrario vogliono viversi l’intero debutto di Vale, possono procedere ad effettuare l’abbonamento con 36,50 euro. Infine, ogni acquisto singolo o a pacchetto, consente di ottenere due tagliandi omaggio per i bambini al di sotto dei 12 anni.