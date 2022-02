Mercedes, le prime immagini della nuova generazione della CLE (VIDEO)

Dalla Germania sono trapelati nuovi video che riguardano la nuova Mercedes CLE, che sarà presentata quest’anno.

Il marchio Mercedes è tra i più vivi in questi ultimi anni sul mercato. Tanti i modelli che si stanno rinnovando (ed elettrificando). E oltre al 2022, la casa tedesca pensa già al prossimo anno. Infatti è proprio di questi giorni la notizia che sono state avvistate in strada in Germania le nuove CLE Coupé e CLE Cabriolet in vista della presentazione prevista per quest’anno. Si tratta di due modelli da top di gamma, tra i più venduti nel mondo e che quindi la Mercedes sta curando nei minimi particolari.

In vendita poco prima dell’arrivo della berlina Classe E di sesta generazione l’anno prossimo, la CLE è stata sviluppata in sostituzione di ben sei modelli Mercedes: sia la versione coupé che quella cabriolet di Classe C, Classe E e Classe S.

Mercedes CLE, ecco le novità

La mossa della Mercedes arriva in un momento particolarmente importante, che ha visto la casa tedesca puntare decisamente le sue energie sulla sua gamma elettrica, basti vedere la nuova berlina EQE, SUV EQE e SUV EQS, che arriveranno tutti negli showroom entro i prossimi 12 mesi.

La base per la CLE è la berlina Classe C di quinta generazione inaugurata da poco, che sfrutta la piattaforma MRA di seconda generazione della Mercedes. Dal punto di vista delle dimensioni, la nuova CLE si colloca tra l’odierna Classe C Cabriolet (lunga 4,68) e la Classe E Cabriolet (4,82), che la porta così ad essere la prima competitor di Audi A5 e BMW Serie 4.

Le ultime immagini di un prototipo CLE Cabriolet pesantemente camuffato, già in circolazione sulle strade tedesche, confermano le indiscrezioni secondo cui il nuovo modello sarà caratterizzato da uno stile unico, con un profilo più sportivo e un aspetto più muscoloso rispetto alla Classe C Berlina e Station wagon, i modelli che saranno prodotti nello stesso stabilimento Mercedes, quello di Brema.

Come per le precedenti Classe C, Classe E e Classe S Cabriolet, il nuovo modello della CLE ha una copertura in tessuto multistrato, progettato per essere riposto nella parte posteriore dell’abitacolo sotto un telo di copertura in plastica. Gli interni riprendono stilisticamente quella dell’ultima Mercedes Classe C, incluso un cruscotto dotato di un quadro strumenti digitale di serie e un infotainment touchscreen da 11,9 pollici.

Come per la nuova Classe C, la CLE sarà offerta esclusivamente con motori a quattro cilindri montati longitudinalmente sia nei modelli standard che AMG. In linea con i piani Mercedes, che sta progressivamente eliminando il cambio manuale dai propri modelli, avrà un cambio automatico a nove marce. Si andrà dalla versione a trazione posteriore fino a potenze decisamente spinte come per le 4Matic. Oltre al benzina, ci sarà una versione ibrida plug-in, tra cui un motore a benzina a quattro cilindri turbo da 2,0 litri e un sistema di motori elettrici che si dice sviluppino più di 500 CV.