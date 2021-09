Valentino Rossi non si fermerà a un figlio: “Francesca ne vuole altri”

Valentino Rossi fa un’altra rivelazione sulla sua vita privata: la sua ragazza Francesca Sofia Novello vuole altri figli

Nemmeno è nato il suo primo figlio, che già Valentino Rossi guarda al futuro e pensa ad arricchire la sua neonata famiglia di altri elementi. D’altronde, il Dottore non è mai stato uno che si accontenta, come dimostra il ricchissimo palmares della sua carriera nel Motomondiale!

Stavolta, però, a trascinare la coppia verso ulteriori future gravidanze non è lui, bensì la sua compagna Francesca Sofia Novello, che non si vuole limitare ad essere mamma una volta sola. Il fenomeno di Tavullia, dal canto suo, non sembra ancora convinto di poter essere un papà impeccabile, comprensibilmente fa fatica a calarsi in questi nuovi panni che ricoprirà nella sua vita.

Valentino Rossi ha dei dubbi sulla paternità

“Se sono padre io chiunque può esserlo”, sorride ai microfoni dell’emittente televisiva Dazn Spagna. Che ha provato a metterlo alla prova con un gioco: cambiare il suo primo pannolino, per allenarsi per quando dovrà farlo con il suo erede.

Il nove volte campione del mondo non se l’è cavata male, ma non pare così entusiasta di doversi occupare di faccende del genere: “Ho sempre voluto diventare papà, ma spero che questo sia il primo e ultimo pannolino che cambio!”, ci scherza su. “Comunque non sono così male, ho un futuro. Vedremo come va con il primo, perché la mia ragazza vuole averne altri”.

Il privato e la fama del Dottore

Nel corso di questa lunga chiacchierata con i giornalisti iberici, Valentino Rossi dà uno sguardo inedito sul suo privato, per esempio raccontando com’è la vita da personaggio famoso, conosciuto da milioni e milioni di persone in tutto il mondo.

Ha i suoi lati negativi, ma anche quelli positivi: “È difficile fare le cose di tutti i giorni, ma ci sono anche dei vantaggi. A volte, quando la polizia mi ferma dopo un sorpasso e mi vede, dice ‘Oh, è Valentino’. E mi lascia andare”, aggiunge il numero 46.

Ma la vita privata di Valentino Rossi ha anche qualche segreto indicibile, come la sua passione per la pizza con uova e maionese, che farà inorridire qualche buongustaio: “Si fa a Pesaro, la mangiano tutti così!”, spiega però lui. “È in onore del compositore Rossini che è pesarese”.

