MotoGP GP Assen: Marc Marquez vede il Mondiale, Aprilia sul podio

La tappa olandese di Assen ha mostrato una Ducati al top. Marc Marquez ha dimostrato di avere una marcia in più rispetto a Pecco Bagnaia.

Dopo la vittoria nella Sprint Race, Marc Marquez è stato protagonista anche nella sfida domenicale. Dalla pole position è scattato Fabio Quartararo, tuttavia nelle prime curve sono state le Ducati a portarsi subito davanti. Pecco Bagnaia è scattato come un fulmine, balzando al primo posto, davanti ad Alex Marquez e Marc Marquez. Bezzecchi al primo giro ha guadagnato la quarta posizione, scavalcando El Diablo, in chiare difficoltà dopo una brutta partenza.

Quartararo, dopo una brutta SR, è stato scavalcato anche da Pedro Acosta. Il pilota della KTM si è messo negli scarichi di Bezzecchi, capace di aggredire anche il più giovane dei fratelli Marquez. Il pilota del team Gresini è stato sorpresa dall’attacco di Marc e del romagnolo. Al terzo giro le due Rosse hanno comandato la corsa, davanti al Bez, Alex, Acosta e Morbidelli, tornato protagonista dopo una pessima Sprint Race. Pecco ha cercato di dettare il passo, ma Marc al quinto giro è uscito fortissimo e si è preso la leadership della gara.

Alex Marquez nel tentativo di rimettere le ruote davanti a Pedro Acosta è scivolato al sesto giro. C’è stato un contatto tra i due spagnoli e ha avuto la peggio l’alfiere di punta del team Gresini Racing. Bagnaia ha studiato le traiettorie di Marc Marquez, ma non è risultato semplice trovare lo spiraglio giusto per una manovra di sorpasso. Il bicampione della MotoGP della Ducati si è dovuto anche guardare alle spalle dagli attacchi di Bezzecchi e Acosta. Morbidelli, sfruttando la caduta di Alex Marquez, è salito in quinta posizione.

MotoGP, gran bagarre ad Assen

Pecco è scivolato gradualmente alle spalle dei rivali. Al nono giro Marco Bezzecchi ha sopravanzato Bagnaia. L’Aprilia RS-GP25 non è risultata perfetta nel tratto misto ma il Bez si è preso dei grandi rischi per tenere il ritmo di Marc Marquez. Intanto, alle spalle dei primi due, Bagnaia ha lottato con Acosta per la terza piazza. Con un bel sorpasso l’italiano si è rimesso davanti.

Nel finale di gara Marc Marquez ha domato gli ultimi tentativi di Marco Bezzecchi, conquistando la sesta vittoria stagionale. Un fenomeno che, complice il DNF di Alex Marquez con una frattura scomposta del secondo metacarpo, si avvicina al suo nono riconoscimento iridato, proprio come Valentino Rossi.