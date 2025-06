MotoGP GP Olanda, Sprint Race: Marc Marquez ancora imprendibile, Bagnaia sempre più deludente

La Sprint Race della MotoGP ad Assen vede imporsi Marc Marquez, che ha preceduto Alex e Marco Bezzecchi. Delusione per Pecco Bagnaia, che non va oltre il quinto posto dopo aver fatto sperare in ben altro in qualifica.

Si parlava di un week-end più complesso per Marc Marquez ad Assen, ed in effetti, lo era stato sino al via della Sprint Race. Tuttavia, a seguito di una partenza eccezionale, il nativo di Cervera si è messo a dettare il passo sino al traguardo, battendo un Alex molto competitivo, ma che non ha mai trovato il giusto spunto per portare a casa il sorpasso. La Ducati vince ancora, ed il Gresini Racing si toglie un’altra bella soddisfazioni. Ottimo il terzo posto di Marco Bezzecchi, che conferma il gran feeling con questa pista, su un’Aprilia rivelatasi molto performante.

Scorrendo la classifica, al quarto posto troviamo Fabio Di Giannantonio, che inizia a trovare un buon feeling con la Desmosedici GP25. Solo quinto Pecco Bagnaia, che prosegue la sua caduta libera anche su una pista in cui aveva dominato negli ultimi anni. Il secondo posto in qualifica aveva fatto ben sperare, ma in gara non c’è mai stato il ritmo per competere per il podio dopo una brutta partenza. Sesto e settimo posto per la KTM con Maverick Vinales e Pedro Acosta, con Fermin Aldeguer ottavo davanti a Franco Morbidelli. Brad Binder ha completato la top ten, mentre Fabio Quartararo, mentre era in lotta per il quarto posto, è caduto a tre giri dalla fine, una delusione per il poleman.

MotoGP, i Marquez banchettano e Bagnaia è solo quinto

Ad Assen va in scena la Sprint Race del Gran Premio d’Olanda della MotoGP. Pole position per Fabio Quartararo, la quarta di questa stagione dopo un giro eccezionale. Eccezionale la partenza di Marc Marquez che sale al secondo posto, scavalcando all’esterno della prima staccata sia il fratello che Pecco Bagnaia. Il rider di Chivasso viene scavalcato anche da Alex, finendo in quarta piazza. Bene anche Marco Bezzecchi, anche lui in grado di scavalcare il connazionale.

Dura solo un giro la leadership di Quartararo, che poi deve cedere il passo alla chiara superiorità dei due Marquez. Ritmo impressionante di Bezzecchi, che scavalca Quartararo e si va sotto ai fratelli Marquez, con un Marc che oggi attaccabile. Intenso il confronto tra Marc ed Alex, mentre Fabio Di Giannantonio passa Bagnaia, un’altra prova a dir poco imbarazzante quella di Pecco, che partiva dalla seconda posizione.

L’incubo del tre volte campione del mondo prosegue a causa di un ritmo non adeguato alle prime posizioni, tant’è che anche la KTM di Maverick Vinales si fa sotto. Bezzecchi, su un’Aprilia in gran forma su questa pista, continua a seguire i Marquez da vicino, mentre tutti i big sono a rischio penalità per via dei track limits warning. Finisce per le terre Fabio Quartararo, che deve così rinunciare ad un buon quarto posto. Marc gestisce nel finale e batte suo fratello, con Bezzecchi ottimo terzo. Alle 14:00 di domani la partenza della gara.