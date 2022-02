Valentino Rossi, allenamento col pancione per la Novello: fisico da urlo (VIDEO)

A breve diventerà padre, ma Valentino Rossi ha una compagna stupenda, anche in gravidanza: che fisico per lei.

Valentino Rossi e la sua futura moglie, Francesca Sofia Novello, hanno davvero invaso il web con il loro annuncio di diversi mesi fa. A breve infatti, l’ex pilota di Tavullia e la bella modella italiana, diventeranno genitori per la prima volta.

E se non vi piacciono i titoloni del gossip, fatevene una ragione, perché la bella ventottenne ha già annunciato che vorrà un altro bambino. Forse tra qualche anno, per adesso non ci si pensa, perché intanto sta per arrivare la prima erede Rossi. Una bambina.

Valentino Rossi papà, manca poco

Si è ritirato giusto in tempo, The Doctor, che presto impareremo a chiamare The Dad, visto che alla nascita della sua prima figlia manca proprio molto poco. Infatti, la piccola Rossi dovrebbe nascere a marzo, quando tra l’altro avranno anche luogo le primissime corse della prima MotoGP senza di lui.

Dovrà dividersi allora, il grandissimo 46 più amato al mondo. Un po’ con la sua nuova famiglia che si va allargando, un po’ dovrà esserci anche per quella che ha creato, per non far sentire la sua mancanza in classe regina. Infatti, l’italiano non correrà ma la neonata Sky Racing Team VR46 sì. Con due giovani italiani, Marini e Bezzecchi.

E la bella Francesca Sofia intanto, come si prepara? Sicuramente mantenendo la forma, e che forma. Lei, già meravigliosa, 178 cm, modella di Arese, ha un fisico da paura. E non è con la gravidanza, a quanto pare, che perderà molto della sua forma. Il pancione si vede, ma il suo corpo è sempre da capogiro per i fan che amano più ammirare le sue foto che le Gare del suo compagno. Infatti su Instagram, la bella ventottenne, si allena e posta proprio i video dei suoi workout. Infatti, poche ore fa ha fatto vedere a tutti come fa pilates, riprendendo le gambe che lavorano, sempre toniche ed il pancione. A giudicare dalle immagini, la sirena milanese è molto in forma, nonostante la gravidanza.