MotoGP, Jorge Lorenzo vuota il sacco su Valentino Rossi: parole taglienti

I due ex compagni di squadra in Yamaha, Jorge Lorenzo e Valentino Rossi, hanno vissuto momenti esaltanti e scontri epici che hanno segnato un’epoca d’oro della MotoGP.

Jorge Lorenzo e Valentino Rossi sono stati, per numerose stagioni, rivali in MotoGP. Lo spagnolo e l’italiano hanno corso in Yamaha in due diversi momenti storici e si sono spinti l’un l’altro verso l’albo d’oro della top class, vincendo gare e titoli all’ultimo respiro. Ma si sa il tempo vola e nel 2022 sono liberi di esprimersi, oramai da ex centauri, sulla rivalità che ha entusiasmato e diviso i tifosi in tutto il mondo.

Jorge Lorenzo ha, sportivamente, attribuito a Valentino Rossi tutti i meriti di una carriera straordinaria. Sin da bambino, però, lo spagnolo nutriva una simpatia per un altro rivale storico di VR46, ovvero Max Biaggi. Il romano non riuscì a conquistare il titolo nella classe regina, per l’amarezza di un giovane Jorge. Da appassionato a protagonista in pista il passo fu breve ed il Martillo si ritrovò a sfidare, con una motivazione extra, il Dottore in MotoGP. Dopo i titoli in 250, lo spagnolo fu selezionato dalla Yamaha per il debutto in top class.

Per Valentino Rossi fu un brutto colpo, non aspettandosi la decisione della casa di Iwata. Il nove volte campione del mondo italiano non accolse con gradimento l’arrivo nel team giapponese di un astro nascente affamatissimo come lo spagnolo. I due arrivarono ai ferri corti al termine del 2010 e VR46 decise di trascolare al box della Ducati. La scelta non fu felice, ritornando due anni dopo in Yamaha al fianco di Lorenzo.

La confessione di Jorge Lorenzo su Valentino Rossi

Lo spagnolo si è tolto numerose soddisfazione nello scontro interno con Vale. La vittoria più segnante fu quella del 2015. Il campione maiorchino conquistò il mondiale tra mille polemiche. Il cinque volte campione del mondo fu il protagonista di una vicenda con tante ombre che coinvolse anche Marc Marquez. Le battaglie epiche del Dottore con Biaggi, Stoner, Marquez, Lorenzo e Pedrosa hanno, ulteriormente, accresciuto la fama di Rossi.

Viceversa, i centauri hanno beneficiato della rivalità per rendersi popolari in tutto il mondo.

L’ex teammate di Valentino Rossi in Yamaha, Jorge Lorenzo, ha raccontato in un documentario sulla carriera del pesarese cosa accadde in squadra in un momento difficile della convivenza. “Abbiamo fatto tutto il possibile per evitarci l’un l’altro“, ha confessato il Martillo nello speciale Tales of Valentino. Si tratta di una serie di nove episodi che raccontano i momenti salienti della carriera del Dottore. Le rivalità del centauro di Tavullia sono passate agli annali, coinvolgendo i tifosi sulle tribune e quelli a casa in piedi sul divano.

I due si sono sopportati nelle primissime annate in MotoGP fino ad arrivare ad evitarsi. Lo spagnolo rappresentava il fenomeno spavaldo che non aveva alcun timore reverenziale nei confronti del campione affermato. Nel 2008 e nel 2009 Valentino Rossi riuscì a vincere gli ultimi due titoli mondiale della sua strepitosa carriera, intuendo lo straordinario potenziale del giovane compagno di squadra. Nel 2010, infatti, il maiorchino riuscì ad avere la meglio su Valentino Rossi dopo un duello epico. Il sogno del decimo mondiale sfumato successivamente nel 2015 rimarrà sempre una ossessione per il centauro di Tavullia.