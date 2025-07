F1 GP Silverstone, Qualifiche: Verstappen umilia tutti e vola in pole, la Ferrari delude

Le qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna assegnano la pole position a Max Verstappen, autore del solito capolavoro. Errori sia per i piloti della Ferrari che della Ferrari, che devono arrendersi così al marziano della Red Bull.

Il Gran Premio di Gran Bretagna si prospetta entusiasmante, dopo una qualifica vissuta sul filo di lana. Max Verstappen ha siglato la pole position girando in 1’24”892, portando la Red Bull al top dopo un fine settimana molto difficile. Il campione del mondo ha sfoderato nuovamente la propria classe su una RB21 dotata di un assetto super scarico ed aggressivo, e la scelta ha pagato, grazie all’immenso talento di cui l’olandese è dotato.

Battute, a casa loro, le due McLaren, con Oscar Piastri che si è dovuto arrendere per soli 103 millesimi, davanti per 15 millesimi al compagno di squadra Lando Norris. Il quarto posto è di un sorprendente George Russell, che ha condotto la Mercedes in seconda fila, dopo che la F1 W16 non aveva dimostrato di valere quel posizionamento. La conferma arriva dalla settima piazza di Andrea Kimi Antonelli, ancora una volta staccato di oltre decimi dal compagno di squadra.

Dopo le prove libere, ci si attendeva molto di più da parte della Ferrari, che non è andato oltre il quinto ed il sesto posto. Sia Lewis Hamilton che Charles Leclerc hanno commesso errori nelle ultime curve, un gran peccato visto che il gap è di appena un paio di decimi dal battistrada. Menzione d’onore per Oliver Bearman, bravo a portare in ottava posizione la Haas, anche se dovrà pagare 10 posizioni di penalità in griglia di partenza. Nono Fernando Alonso sull’Aston Martin, davanti all’Alpine di Pierre Gasly che chiude la top ten.

F1, deludono le Williams e le Kick Sauber

A Silverstone è alta tensione per le qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna, per via di un cielo nero e che minaccia pioggia. Il primo colpo di scena, relativo, è quello che vede protagonista Franco Colapinto. L’argentino dell’Alpine provoca una bandiera rossa toccando le barriere all’ultima curva, ed è costretto all’eliminazione con l’ultimo tempo. Fuori anche la Racing Bulls di Liam Lawson, davanti alle Kick Sauber di Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg. Tra di loro l’Aston Martin di un Lance Stroll che appare in caduta libera.

Nel Q2 le Ferrari si mettono al comando delle operazioni, mentre le Mercedes superano il taglio facendo molta fatica. Deludono le Williams che restano fuori con Carlos Sainz 11esimo ed Alexander Albon 14esimo. Non c’è niente da fare per Yuki Tsunoda, plafonato alle classiche prestazioni dei secondi piloti Red Bull negli ultimi anni e solo 12esimo, davanti ad Isack Hadjar. In fondo c’è Esteban Ocon con la Haas. Alle 15:00 di domani la partenza della gara