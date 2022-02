Enzo Ferrari, in arrivo un nuovo film: ecco chi sarà l’attore principale

Per gli appassionati della Rossa è in arrivo il biopic di Michael Mann sulla storia di Enzo Ferrari. Il cast del film è straordinario con diverse stelle di Hollywood.

Non è la prima volta che la vita del Drake viene proposta al grande pubblico attraverso un film. In Italia la miniserie interpretata da Castellitto fu un successo. A distanza di quasi 20 anni dalla rappresentazione in TV è giunta la piacevole notizia di un nuovo progetto cinematografico sulla straordinaria vita di Enzo Ferrari. Il fondatore dell’omonimo marchio è una leggenda che merita di essere raccontata sui grandi schermi.

La vita del padre della Rossa è stata costellata da eventi tragici, come la morte del figlio Dino. Enzo sin da bambino dimostrò una passione autentica per i motori, convincendo suo padre a portarlo alle sfide automobilistiche dell’epoca. Il 1916 fu un anno tragico che vide la morte, a breve distanza l’una dall’altra, del padre e di suo fratello maggiore. Nonostante l’immenso dolore, Enzo decise di non rinunciare al sogno di diventare un pilota.

Sua madre non riteneva proficuo investire del tempo nelle corse automobilistiche e intimò al giovane di trovarsi un lavoro serio alla FIAT. Nonostante Enzo fosse cresciuto nell’officina del padre e aveva delle abilità di tecnico specializzato in ambito meccanico, non fu selezionato dall’azienda italiana. Questo evento segnò, probabilmente, la sua vita e diede in là ai progetti ambiziosi del Drake.

Enzo Ferrari, cast d’eccezione

Nel ruolo del fondatore del leggendario marchio del Cavallino ci sarà l’attore Adam Driver. La grande notorietà dell’attore americano è giunta, interpretando Kylo Ren nella trilogia sequel di Guerre stellari. Nel 2020 per Storia di un matrimonio ottenne la sua seconda nomination al Premio Oscar nella sezione Oscar al miglior attore e ai Golden Globe come migliore attore protagonista in un film drammatico.

Nel film si andrà a toccare un momento storico molto particolare della vita di Enzo Ferrari, focalizzandosi su un periodo molto difficile vissuto dall’imprenditore modenese. Estate 1957, dopo la morte di suo figlio, il Drake riuscì a far fronte al rischio della bancarotta. Sua moglie Laura Garello è interpretata dalla straordinaria attrice Penelope Cruz. La Mille Miglia di quell’anno rappresentò, proprio come la vita di Enzo, croce e delizia con il trionfo delle Ferrari e la morte di numerosi spettatori.

Al volante della Ferrari 335 S n. 531 Alfonso de Portago perse il controllo, a causa dello scoppio di uno pneumatico, finendo per travolgere e uccidere dieci spettatori. L’auto terminò la propria corsa contro un palo del telefono. Il pilota spagnolo e il suo navigatore Edmund Nelson persero la vita in quella che viene ricordata come la Tragedia di Guidizzolo. L’inizio delle riprese è previsto nella prossima primavera. Modena e la Motor Valley saranno le location principali del film, rimanendo fedeli ai luoghi che hanno cresciuto il Drake.

“Avere la possibilità di lavorare con artisti meravigliosi, dare forma a questi personaggi leggendari, girare proprio a Modena e in Emilia Romagna, dove sono vissuti, è un sogno che si realizza“, ha commentato Michael Mann, da sempre appassionato di motori. Tra i successi del regista, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense troviamo le pellicole Alì (2001), Collateral (2004) e Miami Vice (2006).